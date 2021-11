Ilmastopolitiikassa huomio on ollut päästövähennyksissä, mutta seuraava suuri aihe on se, miten hiilinieluja rakennetaan lisää.

Viikko sitten Glasgow’ssa päättyneessä YK:n ilmastokokouksessa noin 190 maailman maata sopi vauhdittavansa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä niin, että maailman lämpeneminen saataisiin rajattua 1,5 asteeseen. Kokouksen lopputulos oli silti vain ohut sopu. Intia vesitti päätösten kunnianhimoa ilmoittamalla polttavansa jatkossakin hiiltä energiaksi.

Tavoitteen ja tarvittavien ilmastotoimien välillä on valtava kuilu. Kokouksesta saattoi myös jäädä käsitys, että maapallon lämpeneminen saataisiin rajoitettua maailman maiden antamilla päästövähennyssitoumuksilla. Niin ei ole. EU-maatkin ovat vasta sitoutuneet puolittamaan päästönsä vuoteen 2030 mennessä. Jäljellä on toinen puoli päästöistä.

Nettonollapäästöihin pääseminen tarkoittaa sitä, että jäljelle jäävät päästöt on kompensoitava sitomalla hiiltä tavalla tai toisella. Tarvitaan siis hiilinieluja, joihin hiiltä saadaan varastoitua ja sidottua vähintäänkin sama määrä kuin tästä eteenpäin aiheutetaan päästöjä ilmakehään.

Globaalin ilmastopolitiikan seuraava suuri aihe on se, miten hiilinieluja rakennetaan lisää. Tähän sijoittajat alkavat nyt havahtua. Metsityksen ja metsien sekä merien suojelun lisäksi tarvitaan ihmisten luomia uusia teknisiä nieluja, kuten sitä, että hiiltä varastoidaan maankuoreen. Nielujen rakentaminen on kuitenkin hidasta, samoin on ajattelun muutos. Tästä esimerkkinä ovat Suomelle poliittisesti vaikeat EU:n maankäyttöön ja metsätalouteen vaikuttavat lainsäädäntöhankkeet. Ne ovat kuitenkin osa sitä, että nettonollan maailmassa metsätalous on nykyistä vahvemmin osa ilmastopolitiikkaa.

Metsissä on taloudellinen potentiaali myös nieluina. Metsätalouden dynamiikka muuttuu, kun hiilivarastojen kasvattamisesta maksetaan korvaus. Hiilensidonnan investointeja ja teknologian kehittämistä vauhdittamaan tarvitaan hiilelle hinta ja hiilensidontaan päästökaupan tapaan markkinat.

