Saksalla on keskeinen rooli, kun Euroopan unioni yrittää vahvistaa otteitaan yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Presidentti Sauli Niinistö vierailee alkuviikosta Saksassa ja tapaa liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin. Puhuttavaa riittää, sillä Venäjä näyttää voimiaan, Euroopan unionin ulkorajoilla ryskyy ja EU laatii parhaillaan uutta turvallisuusstrategiaa eli strategista kompassia.

Ohjelmassa on myös kaksi puhetilaisuutta, joissa Niinistö avannee ajatteluaan EU:n turvallisuuspolitiikasta ja Helsingin hengestä. Niinistö on ottanut asiakseen edistää suurvaltojen vuoropuhelua kovenevan vastakkainasettelun keskellä. Yhden foorumin tarjoaisi huipputapaaminen Etyjin 50-vuotisjuhlavuoden yhteydessä Helsingissä.

Berliinin-vierailu osuu hetken, jolloin Saksassa vaihtuu valta. Liittopäivävaalien voittaja, sosiaalidemokraattien kansleriehdokas Olaf Scholz vääntää Saksaa uuteen asentoon yhdessä vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n kanssa. Hallitusneuvotteluja on hidastanut Saksan pandemiatilanne, kun puolueet ovat joutuneet keskittymään koronakriisinhallintaan.

Hallitusneuvotteluista tihkuu vain vähän tietoja. Suurinta vääntöä ei käydä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, mutta sen suunta muuttuu. Siihen vaikuttaa hallituksen vaihtumisen lisäksi suurvaltakilpailu. Saksa tiukentanee linjaansa Kiinaan ja Venäjään.

EU:n valta on perinteisesti ollut pehmeää: talousmahti on vaikuttanut talous- ja kauppasuhteilla. Nyt se ei enää riitä. Strategisen kompassin valmistelussa ja ennen kaikkea käytännön toteutuksessa Saksalla on keskeinen rooli.

Saksan uusi liittokansleri aloittanee työnsä joulukuun alkupuolella. Väistyvä kansleri Angela Merkel on kuitenkin taas kerran muistuttanut siitä, miten keskeinen vaikuttaja hän on ollut ja on yhä Euroopan ja sen naapuruston jännitteiden purkajana. Merkelin puhelindiplomatia tuntuu vaikuttaneen siihen, ettei Valko-Venäjä puske ihmisiä Puolan rajalle entiseen tahtiin.

Steinmeierin Niinistö tapasi viimeksi kaksi vuotta sitten Suomessa. Steinmeierin kausi päättyy helmikuussa. Mitä todennäköisimmin hän kuitenkin jatkaa virassaan.

Vaikka Saksaa pian johtaa ensimmäistä kertaa kolmen puolueen hallitus, demarit vaikuttavat neuvotelleen itselleen kolmen suoran: kanslerina on Scholz, liittopäivien puheenjohtajana Bärbel Bas ja liittopresidenttinä Steinmeier.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.