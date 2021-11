Elintarvikeosastojen myyntitilastot kertovat, kuinka paljon kulutustottumukset ovat muuttuneet.

Suomalaisten ruokatottumukset ovat muuttumassa nopeasti, ainakin jos katsoo S-ryhmän myyntitilastoja. Viime vuonna koronavirusepidemian aikaan S-ryhmä myi ensimmäistä kertaa enemmän broilerinlihaa kuin porsaanlihaa.

Broilerin myynti kasvoi 16 prosenttia, ja porsaanlihan myynti laski neljä prosenttia. Samaan aikaan kasviproteiinien myynti kasvoi 24 prosenttia. Kasviproteiini käy kaupaksi varsinkin pääkaupunkiseudulla.

Suomalaiset ostavat myös aiempaa enemmän marjoja, joista suosituin on mustikka. Alkoholittomat panimojuomat, vitamiinivedet ja kombuchat menevät myös aiempaa paremmin kaupaksi.

S-ryhmä on avannut kahden viime vuoden aikana sata uutta sushin myyntipistettä marketteihinsa. Keitetty riisi erilaisilla höysteillä näyttää maistuvan oikein hyvin: sushin myynti on kasvanut 1 853 prosenttia. Näyttää siltä, että suomalaisten uudeksi makkaraksi on kiilaamassa sushiateria.

