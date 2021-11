Sekä Kiina että Kansainvälinen olympiakomitea olisivat Pekingin talviolympialaisten alla helpottuneita, jos Peng Shuaista ei enempää hälistäisi.

Kiinaa ja Kansainvälistä olympiakomiteaa (KOK) yhdistää sanonta: poissa silmistä, poissa mielistä.

Jos kiinalainen sanoo tai tekee jotain kommunistisen puolueen ehdotonta yksinvaltaa haastavaa, hän katoaa. Yksilön kannalta ongelmallisinta on se, että etukäteen ei tiedä, missä raja kulkee.

Kun miljonääri Jack Ma katosi, hän oli hankkiutunut liian rikkaaksi. Rikkaus tuo usein valtaa. Tenniksenpelaaja Peng Shuai uhkasi kadotessaan puolueen moraalista julkikuvaa. Peng väitti entisen varapääministerin Zhang Gaolin käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväkseen.

KOK on nyt saanut videoyhteyden Pengiin. KOK:n urheilijakomission suomalainen puheenjohtaja Emma Terho kertoi olevansa helpottunut. Peng puolestaan on sanonut, että kaikki on hyvin ja hän on kotonaan. Mutta videokeskustelu ja Pengin väitteet eivät todista yhtään mitään Pengin tilanteesta. Sekä Kiinalle että KOK:lle olisi toki Pekingin talviolympialaisten alla kivaa, jos asiasta ei enempää hälistäisi.

