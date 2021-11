Britannia viettää ensi vuonna platinajuhlaa, kun kuningatar Elisabet on hallinnut 70 vuotta – saavutus on historiallinen

Kuningatar Elisabetin, 95, omistautuminen elämäntehtävälleen herättää ansaittua kunnioitusta niin Britanniassa kuin muuallakin. Kun kuningatar aloitti, oli pääministerinä sotasankari Winston Churchill, eikä Suomi ollut vielä edes YK:n jäsenmaa.

Ensi vuonna Britanniassa vietetään historiallista juhlaa, kun kuningatar Elisabet II:n valtakautta tulee kuluneeksi tasan 70 vuotta. Kukaan aiempi brittimonarkki ei ole yltänyt vastaavaan.

Kuningattaren platinajuhla (Platinum Jubilee) ulottuu koko maahan ja jatkuu eri muodoissa pitkin vuotta. Valmisteluista vastaavat brittihovi ja Britannian konservatiivihallitus.

Juhlinta huipentuu kesäkuun alun pitkään viikonloppuun ylimääräisine vapaapäivineen. Virallisen ohjelman lisäksi luvassa on perinteisiä katujuhlia: Union Jack -lippuja, teetarjoilua ja pitkiä pöytiä.

Britanniassa kuningatar Elisabet, 95, on paitsi suosituin kuninkaallinen, myös suosituin julkisuuden henkilö. Kuningattaren ikä ja omistautuminen elämäntehtävälleen ovat nostaneet hänet arvostelun yläpuolelle. Monarkiasta ja kuninkaallisista yleensä voidaan olla montaa mieltä, mutta kuningatar kerää pelkkää kiitosta.

Kuningatar prinsessa Elisabetista tuli helmikuun 6. päivänä 1952 hänen isänsä kuningas Yrjö VI:n kuoltua. Silloin vasta 25-vuotiaan kuningattaren ensimmäinen pääministeri oli sotasankari Winston Churchill.

Sen jälkeen pääministerit ovat vaihtuneet, mutta kuningatar on pysynyt. Nykyinen konservatiivijohtaja Boris Johnson on jo kuningattaren neljästoista pääministeri.

Britannian perustuslaillisessa monarkiassa kuningattarella (tai kuninkaalla) ei ole poliittista valtaa. Hänen roolinsa on pitkälti symbolinen: toimia kansallisen identiteetin, vakauden sekä jatkuvuuden vertauskuvana. Ja siinä hän on myös onnistunut.

Seitsemänkymmenen vuoden aikana kuningatar on nähnyt Britannian muuttuvan. Britti-imperiumi on mennyt jo aikoja sitten, mutta kuningatar on yhä viidentoista Kansainyhteisön jäsenmaan valtionpää. EU-eron eli brexitin jälkeen Britannia etsii nyt uutta rooliaan Euroopan unionin ulkopuolisena isona eurooppalaisena maana.

Suomessa ja monessa muussakin EU-maassa kesän 2016 brexit-päätös otettiin vastaan tyrmistyksen vallassa.

Mutta jos jäsenyyksiä samanhenkisten maiden kerhoissa katsoo kuningatar Elisabetin pitkällä aikaperspektiivillä, on Suomi se maa, joka on lymynnyt marginaalissa. Kun Elisabet kruunattiin kesällä 1953, ei toisen maailmansodan häviäjämaihin kuulunut Suomi ollut vielä edes YK:ssa.

Euroopan vapaakauppajärjestöä Eftaa Britannia oli perustamassa vuonna 1960. Suomesta tuli liitännäisjäsen vuotta myöhemmin, mutta täysjäsen vasta vuonna 1986. Britannia kuului ihmisoikeuksia vaalivan Euroopan neuvoston perustajajäseniin vuonna 1949 – Suomi rohkeni liittyä järjestöön vasta vuonna 1989 juuri ennen rautaesiripun romahtamista.

Korkeasta iästään huolimatta kuningatar Elisabet nähdään yhä edustustehtävissä. Lääkärien neuvosta tahtia on kuitenkin hieman löysätty. Kuningatar perui tänä syksynä osallistumisensa niin Glasgow’n ilmastokokoukseen kuin muistopäivätilaisuuteenkin.

Huhtikuussa kuoli kuningattaren pitkäaikainen aviopuoliso prinssi Philip 99 vuoden iässä. Surua tai ainakin huolta ovat saattaneet kuningattarelle tuottaa myös prinssi Andrew’hun liittyvät skandaalit sekä Sussexin herttuaparin äkkilähtö Yhdysvaltoihin.

Omasta poikkeuksellisesta urastaan kuningatar on toivottavasti ylpeä. Hänen omistautumisensa ansaitsee kaiken kunnioituksen niin Britanniassa kuin muuallakin. Mitä ikinä monarkialle Elisabetin jälkeen käykin, on yksi asia varma: toista samanlaista hallitsijaa ei enää tule.

