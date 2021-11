Yrittäjiä pitäisi kannustaa palkkaamaan vieraskielisiä ja luottamaan siihen, että kielimuuritkin ovat ylitettävissä.

Suomen työmarkkinoilla on erikoinen tilanne, kun avoimia työpaikkoja on ennätysmäärin ja samaan aikaan työttömiä työnhakijoitakin riittää. Taloudessa on poikkeuksellinen nousuvire, joka voi kuitenkin tyssätä työvoimapulaan.

Kun työ ja tekijät eivät kohtaa, puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Tilastokeskuksen kyselyn mukaan työnantajat luokittelevat 67 prosenttia avoimista työpaikoista vaikeasti täytettäviksi.

Ratkaisuksi tarjotaan muun muassa työperäistä maahanmuuttoa. Osaajapulasta huolimatta suuri osa suomalaisista yrityksistä ei uskalla palkata ulkomaalaisia työntekijöitä.

Henkilöstöpalveluyhtiö Baronan kyselyn mukaan joka toinen yritys on jo palkannut ulkomaista työvoimaa, mutta 40 prosenttia ei yhtään. Suurin este on kielitaito – ei työntekijän kielitaito, vaan työnantajan heikko englanti. Lainsäädäntöä ja työlupien kankeutta pidetään monessa yrityksessä pienempänä haittana.

Kyselyn tulos kertoo osaltaan siitä, miten työelämä on jakautunut vientialoihin ja kotimaan markkinoihin. Nyt ulkomaista työvoimaa tarvitaan kuitenkin lähes kaikilla aloilla hoitotyöstä teknologiaan, kauppaan ja rakentamiseen.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) toivoi Ylen haastattelussa työnantajilta asennemuutosta rekrytoinnissa. Sekä ulkomaisiin että ikääntyneisiin työntekijöihin pitäisi suhtautua avoimin mielin.

Vaatimus suomen kielen osaamisesta on ollut iso työllistymiskynnys monelle ulkomaalaiselle. Useassa työssä voi kuitenkin päästä alkuun myös puutteellisella suomen taidolla, ja kieltä oppii lisää työn ohessa.

Syyllistämisen sijaan työnantajia varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä pitäisi kannustaa palkkaamaan vieraskielisiä. On luotettava siihen, että kielimuurit ovat ylitettävissä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.