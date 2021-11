Puolan johto käyttää konfliktia Valko-Venäjän rajalla poliittisiin tarkoituksiinsa. Huomio halutaan siirtää Puolan sisäisistä ongelmista ulkoiseen uhkaan.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki tarjoilee Puolaa johtavan Laki ja oikeus -puolueen (PiS) kannattajille näyttävästi tarinaa siitä, kuinka Puola puolustaa Valko-Venäjän-vastaisella rajallaan yksin Euroopan ulkorajoja. Tarinaan kuuluu olennaisena osana väite siitä, että Euroopan unioni kohtelee Puolaa väärin.

Financial Times -talouslehden haastattelussa Morawiecki liitti rajakonfliktin ja Puolan oikeusvaltiorikkomukset toisiinsa. Hänen mukaansa Euroopan unioni kiristää Puolaa kytkiessään EU-varojen maksatukset siihen, että Puolan on noudatettava oikeusvaltioperiaatetta.

Kovasanaisesti esiintyvä Morawiecki kuvaa myös Valko-Venäjän operaatiota vakavimmaksi yritykseksi horjuttaa Euroopan unionia sitten kylmän sodan. Tässä Morawiecki voi olla oikeassa, mutta hän heikentää viestinsä uskottavuutta omilla ylilyönneillään.

PiS käyttää menestyksellisesti rajan tilannetta puolueensa poliittisiin tarkoituksiin. Huomiota siirretään omista ongelmista ulkoiseen uhkaan.

Puola flirttailee EU-erolla ja sotilaallisella uhkalla. Taktiikka on unionille vaikea. Puola teki rajan tilanteesta sotilaallisen operaation ja vastustaa sitä, että Valko-Venäjän kanssa neuvoteltaisiin.

Konfliktia rajalla on vaikea purkaa, ja Puolalla on oikeus puolustautua. Silti voi kysyä, kärjistääkö Puola omalla toiminnallaan tilannetta, koska siitä on maalle etua EU-väännössä.

Puolan kumppanit sietävät nyt tätä härskiyttä, sillä Puolan tukena on pakko seistä. EU ei voi antaa Valko-Venäjän tai kenenkään muunkaan kiristää sillä, että EU-maiden rajoille luodaan painetta. EU ei voi myöskään antaa Puolan vedättää unionia.

PiS ei piittaa EU:n perusarvoista, kuten oikeusistuimien riippumattomuudesta. Puolalle on määrätty sakkoja, ja komissio panttaa EU-varojen maksatusta. Oikeusvaltioperiaate ei jousta, ja on tärkeää, että EU-komissio tekee sen Puolalle selväksi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.