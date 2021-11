Ranskan ja Italian laaja yhteistyön tiivistäminen voi tietää huolia EU:n nuukille maille.

Ranskan valta Euroopassa ja Euroopan unionissa on kasvanut. Se oli presidentti Emmanuel Macronin tavoitekin, kun hän aloitti Ranskan johdossa vuonna 2017. Macronin Sorbonnen yliopistolla saman vuoden syyskuussa pitämä puhe sisälsi pitkän listan tavoitteita, joita Ranska EU-politiikalleen asettaa.

Kaikkia tavoitteita ei ehkä saavuteta, mutta osa niistä on jo saavutettu ja monta puheessa mainittua kohtaa on putkessa. Kaikkia Sorbonnen tavoitteita yhdistää pyrkimys nostaa hiljakseen kulisseissa Ranskan asemaa ja valtaa.

Sorbonnen tavoitteiden kannalta pandemian ja elvytyksen aika on satanut Ranskan laariin. Unionin talouspolitiikka on muuttunut pakon edessä ja nollakorkomaailman sallimana ”saksalaisesta” yhä enemmän ”ranskalaiseksi”. Velkaantumista ja yhteisvelkaa ei enää kavahdeta entiseen tapaan, eikä entiseen talouskuriin palata.

Ranskan pitkäaikainen tavoite on ollut myös, että maa nousisi johtotähdeksi Etelä-Euroopan maille. Kun euroa rakennettiin, Ranska halusi etelän maat mukaan, vaikka ne olivat yhteisvaluuttaan hieman epäkypsiä. Ranska halusi ympärilleen samantyyppistä taloudellista ja poliittista ajattelua helliviä maita kuin mitä se itse edustaa.

Macronin kauden alku oli Italia-yhteistyössä kuoppaista, mutta nyt sujuu. Ranska allekirjoittaa tällä viikolla yhteistyösopimuksen Italian kanssa. Tarkoituksena on koordinoida muun muassa maiden EU-, puolustus- ja talouspolitiikkaa.

EU:n on perinteisesti mielletty kulkevan Ranskan ja Saksan tandemin johtamana. Saksa on syksyn parlamenttivaalien jälkeen edelleen poliittisesti epävakaassa tilassa, ja liittokansleri Angela Merkel jäähdyttelee – Saksassa ei EU-politiikkaan ainakaan vielä riitä tarmoa. Ja kun Britanniakin lähti unionista, Ranskalla on tilaisuus hivuttaa tandemin kautta itselleen lisää valtaa Italian tuella. Tämä liitto voi tietää huolia EU:n nuukille maille.

