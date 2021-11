Hallitus on antanut alueille vajavaiset välineet epidemian torjuntaan

Aluehallintovirastojen valtuudet eivät yllä yöelämään, ja koronapassin käyttö on säädetty liian kapeaksi.

Koronavirustartuntojen tahtia täytyy nyt pääkaupunkiseudulla jarruttaa, jottei terveydenhuolto joudu kestämättömään tilanteeseen.

Suomen sairaaloissa olevien koronapotilaiden määrä on suurempi kuin kertaakaan koko pandemian aikana. Heitä oli keskiviikkona yhteensä 306. Tehohoidon tarve ei ole kuitenkaan valtakunnallisesti vielä lähellä pahimpia aikoja. Huhtikuussa 2020 tehohoitoa sai enimmillään 83 potilasta, nyt 42. Potilaat jakautuvat pitkin Suomea tasaisemmin kuin aiemmissa epidemia-aalloissa, joissa pääosa tautitaakasta keskittyi pääkaupunkiseudulle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kuormitus ei siis ole vielä niin kova kuin pahimmillaan on ollut, ja ollaan kaukana Euroopan pahimmista alueista. Käyrää ei kuitenkaan kannata päästää syöksymään katon läpi. Euroopan tartuntatautivirasto ECDC varoitti keskiviikkona, että tautitaakka nousee koko Euroopassa alkutalvesta erittäin korkeaksi, ellei rokottamista jatketa ja lisäksi palauteta erilaisia rajoitustoimia.

Tehokkain väline epidemian jarruttamiseen ja henkien suojelemiseen olisi rokotuskattavuuden nostaminen edelleen. Valitettavasti kattavuuden nousu on Suomessa hyytynyt. Sen lisäämiseksi täytyy nyt keksiä uusia keinoja.

Kolmannen rokotteen antamista ECDC suosittaa erityisesti yli 40-vuotiaille, aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua kakkosannoksesta. Yli 60-vuotiaita ja riskiryhmiä rokotetaan jo Suomessa kolmatta kertaa, mikä antaa altteimmille ryhmille lisäsuojaa vakavaa tautia vastaan. Kolmoskierros ei kuitenkaan poista ongelmaa, kun kokonaan rokottamattomia on edelleen yli 600 000.

Tässä tilanteessa kontaktien vähentäminen on nopein ja varmin keino vähentää tartuntoja ja hoidon tarvetta. Tehokkainta olisi rajoittaa rokottamattomien kontakteja, koska rokottamattomat päätyvät sairaalaan 19 kertaa todennäköisemmin ja teho-osastolle 33 kertaa todennäköisemmin kuin kahdesti rokotetut. Koronapassin avulla rokottamattomien tartuntoja saataisiin vähennettyä ilman kulttuurin, urheilun, harrastamisen ja ravintoloiden halvaannuttamista, mutta passin käyttöala on säädetty aivan liian kapeaksi.

Jos koronapassin haluttaisiin vaikuttavan tehokkaammin, se voitaisiin myöntää vain rokotetuille ja koronan sairastaneille. Tuore negatiivinen testitulos ei suojaa ketään tartunnalta ja sairaalaan joutumiselta. Vain rokotus suojaa.

Hallitus on siirtänyt vastuun koronatilanteen hallinnasta alueille, mutta jättänyt alueiden työkalut vajavaisiksi. Rajoitusten kohdistaminen tehokkaasti ei onnistu.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä palautti tiistaina voimaan laajan etätyösuosituksen ja maskisuosituksen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on määrännyt ensi maanantaista lähtien osallistujarajoituksia yleisötilaisuuksien seisomakatsomoihin ja yhteislaulutilaisuuksiin.

Yhteislaulu on varsin tartunta-altista, mutta jos laulutilaisuuksia on vähän, niiden rajoittamisella ei pitkälle pötkitä. Etätyöhön siirtymisellä on merkitystä, sillä suosituksen laaja noudattaminen karsii työikäiseltä väestöltä paljon kontakteja sekä työpäivästä että työmatkoista, vaikka työpaikka ei kaikkein riskialttein toimintaympäristö olisikaan.

Tartuntariskiltään ja levittämispotentiaaliltaan pahimpaan luokkaan kuuluu edelleen yöelämä: baarit, karaoket ja tanssilattiat. Niihin aveilla ei ole valtaa, vaan valtioneuvosto on pidättänyt ravitsemisliikkeiden sääntelyn itsellään.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä pyysi jo kaksi viikkoa sitten hallitukselta tuntuvia kiristyksiä ravintoloiden aukioloaikoihin ja anniskelun lopettamiseen. Ryhmä toisti vetoomuksen tiistaina ja vaati, että myös koronapassia pitäisi voida käyttää toimijoiden omalla päätöksellä eikä ainoastaan voimassa olevien rajoitusten kiertämiseen. Nämä toiveet olisi syytä toteuttaa. Muutoin kontaktien väheneminen on lähinnä vapaaehtoisuuden varassa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.