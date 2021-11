Tappajasepeli on palannut.

Helsingin kaupunginvaltuuston keskiviikkona eteenpäin sysimää Sörnäisten autotunnelia vastustettiin muun muassa siksi, että Helsingissä autoilua tulisi vähentää.

Helsingin katujen sepelöinti on taas aloitettu talven alla. Sepelin levittäminen on ihan ymmärrettävää jalankulkuväylille, mutta ei pyöräväylille. Ahkerimmassa käytössä olevia pyöräteitä ei sepelöidä. Niille päästäkseen moni pyöräilijä ajaa kuitenkin ensiksi pienempiä pyöräreittejä pitkin, ja ne eivät säästy renkaiden silpojilta. Ilkka Roitto kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipideosastolla julkaistussa tekstissään, että selvästi erillisillä kävely- ja pyöräteilläkin sepeli on levitetty kummallekin väylälle. Näin on ihan yleisesti.

Sepeli rikkoo renkaat, se on lumella turha ja liukkaalla liikkeellä on todennäköisesti vain nastarenkaita käyttäviä pyöräilijöitä. Liukkaalla murske liukuu jään ja renkaan välissä. Jos siis tarkoitus on vähentää autoilun asemesta pyöräilyä, niin Helsingin kaduilla tehdään työtä tämän tavoitteen eteen.

