Kiina on iso, vanha ja hyvin herkkä.

Suomettuminen on määritelty muun muassa niin, että voimakas valtio käyttää vaikutustaan heikompaan valtioon. Heikompi muuttuu aina vain varovaisemmaksi ja alkaa ihan omatoimisesti toimia niin, että vahvemman vaikutusvalta toteutuu.

Maailmantaloudessa on havaittavissa kiinoittumista. Kiinoittuminen on laajempi ilmiö, sillä se ulottuu myös vahvan valtion ja muualla maailmassa elävien ihmisten väleihin. Googlesta termiä on turha hakea.

Amerikkalaisen JP Morgan Chase -pankin toimitusjohtaja Jamie Dimon kertoi, että Kiinan kommunistinen puolue viettää tänä vuonna satavuotisjuhliaan. Dimon sanoi lyövänsä vetoa siitä, että ”me säilymme pidempään”. Päivää myöhemmin Dimon kertoi katuvansa sanojaan. Kiina on hänen pankilleen iso markkina.

Dimon ei ole ensimmäinen kiinoittumisen uhri. Pari vuotta sitten Mercedes-Benzin mainoksessa lainattiin dalai-laman sanoja. Anteeksi, että loukkasimme, pahoitteli autonvalmistaja Daimler hyvin pian.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.