Perjantaina mietintönsä jättänyt parlamentaarinen komitea esittää kutsuntojen laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa.

Asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittänyt parlamentaarinen komitea jätti perjantaina mietintönsä. Komitean huomattavin esitys liittyy kutsuntoihin, jotka se haluaisi tehdä pakollisiksi myös naisille.

Esityksen mukaan koko kutsuntaikäisen ikäluokan keräämisellä kokoon voitaisiin esitellä nuorille laajemmin maanpuolustusta ja kertoa maanpuolustusvelvollisuudesta sekä estää syrjäytymistä. Käytännössä kutsuntoja laajentamalla edetään kohti asevelvollisuutta, joka koskisi kaikkia.

Komitea ei esitä asevelvollisuutta naisille, sillä sitä siltä ei toimeksiannossa tahdottu. Komitealta haluttiin vain sellaisia kehittämisehdotuksia, jotka lähtisivät sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeista. Koko ikäluokan asevelvollisuus ei ainakaan tällä haavaa lähtisi Puolustusvoimien tarpeista.

Komitea kuitenkin haluaa tehdä asepalveluksesta naisille houkuttelevampaa. Tavoitteena on kasvattaa palvelukseen astuvien määrää siitä huolimatta, että ikäluokat pienenevät. Toisena tavoitteena on vähentää palveluksen keskeytyksiä.

Näistä syistä komitea esittää myös uutta palveluskelpoisuusluokittelua. Se mahdollistaisi asepalveluksen suorittamisen myös niille, joilla on terveydellisiä rajoitteita. Ajatus on järkevä, sillä uhkat ovat nykyään entistä moninaisempia.

Yleinen asevelvollisuus on Suomen sotilaallisen puolustuksen kivijalka. Sen rajoittaminen pelkästään miehiin voi nyt olla puolustuksellisesti perusteltua, mutta samaan aikaan on huolehdittava, että yleisellä asevelvollisuudella pysyy laaja yhteiskunnallinen tuki. Puolustusvoimien on peilattava yhteiskuntaa. Muuttuvat tasa-arvokäsitykset on siksi otettava huomioon.

Myös naisille ulotettavat kutsunnat eivät lisää tasa-arvoa, sillä naisilla ei ole asevelvollisuutta. Kutsunnat olisivat kuitenkin askel siihen suuntaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.