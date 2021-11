Yhdysvaltojen presidentillä Joe Bidenilla on paineet saada sovittua Iranin ydinohjelman rajoituksista, mutta neuvottelujen avaimet ovat Iranilla.

Itävallan pääkaupungissa Wienissä jatkuivat maanantaina puolen vuoden tauon jälkeen neuvottelut Iranin ydinohjelman rajoittamisesta. Sovulla tai sen kariutumisella on ratkaiseva vaikutus Lähi-idän jännitteisiin. Länsimaiden turhautuminen neuvottelujen junnaamiseen kuitenkin kasvaa.

Ratkaisun avaimet ovat Teheranissa. Iranissa on sitten kevään neuvottelujen vaihtunut valta, ja signaalit ovat huolestuttavia. Kovalla linjallaan presidentti Ebrahim Raisi yrittää kiskoa sovusta mahdollisimman hyvää hintaa, kuten kaikkien pakotteiden poistamista.

Voi kuitenkin olla, ettei Iran enää edes halua sopua, siihen tahtiin se nöyryyttää nyt myös Kansainvälistä atomienergiajärjestöä IAEA:ta. Järjestön tarkastajia ei ole päästetty valvomaan laitoksia, vaikka se olisi välttämätöntä ydinsopimuksen elvyttämisen kannalta.

Vaarallisinta on, jos Iran laskee, että ydinasepelotteesta on sittenkin maalle enemmän hyötyä kuin taloussaarrosta ja vihamielisistä suhteista on haittaa. Näin siitä huolimatta, että Iranin taloustilanne on tukala.

Presidentti Joe Bidenin tavoitteena on nopea paluu vuonna 2015 allekirjoitettuun JCPOA -ydinsopimukseen, josta Donald Trump riuhtaisi Yhdysvallat irti vuonna 2018. Trump sai sopimuksessa osapuolina olevat Britannian, Kiinan, Ranskan, Saksan ja Venäjän raivoihinsa. Wienissä amerikkalaiset ja iranilaiset eivät nyt mahdu edes samaan luksushotelliin, vaan varsinaisesta neuvottelupöydästä kuljetetaan viestejä kadun toiselle puolelle amerikkalaisten neuvottelijoille.

Iran on edennyt uraaninrikastus­ohjelmassaan. Jos neuvottelut epäonnistuvat, riski uudesta kaaoksesta Lähi-idässä kasvaa. Varsinkaan Israel ei ole tunnettu kärsivällisyydestään.

Bidenille tilanne on piinallinen. Vaikka hän muuta lupasi, Yhdysvallat on syvällä Lähi-idän loputtomien konfliktien vyyhdessä ilman näkymää siitä, mitä Iranin uusi johto tavoittelee.

