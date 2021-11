Matkustusrajoitusten kohteeksi joutuneen Etelä-Afrikan johdon ärtymys on ymmärrettävää. Maa kokee, että viestintuojaa ammuttiin.

Etelä-Afrikka on arvostellut matkustuskieltoja, joiden kohteeksi se on joutunut kerrottuaan löytäneensä uuden koronavirusmuunnoksen.

Omikron-nimen saaneesta muunnoksesta tiedetään vielä vähän, mutta se vaikuttaa leviävän herkästi. Monet maat ovat rajoittaneet Etelä-Afrikasta ja muusta eteläisestä Afrikasta tulevaa matkustusta. EU kehotti lopettamaan lennot alueelta.

Etelä-Afrikan johdon ärtymys on ymmärrettävää. Maan tiede on kehittynyttä, joten uusi muunnos havaittiin nopeasti. Nyt maa kokee, että viestintuoja ammuttiin.

Tilanne on mahdollisesti vakava. Rajoituksia on asetettava, vaikka niiden tehoa on vaikea arvioida. Silti Etelä-Afrikka ansaitsee kiitoksen, joka voitaisiin antaa esimerkiksi rokotteina. Se olisi tärkeä viesti: virusmuunnoksista kertominen johtaa palkintoon, ei vain rangaistuksiin.

Samalla saatiin uusi muistutus siitä, että rokotteita haalineet länsimaat eivät voi unohtaa muuta maailmaa. Globaalia pandemiaa on torjuttava globaalisti.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.