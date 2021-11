Tammikuussa valittavat aluevaltuustot päättävät, paranevatko työolot ja johtaminen julkisissa sote-palveluissa.

Moni on jo huokaissut helpotuksesta: nyt se sote-uudistus on vihdoin tehty. Eduskunta on hyväksynyt sote-lait, ja aluevaalit pidetään tammikuussa. Huonoja uutisia: tästä se uudistus vasta alkaa.

Hyvinvointialueet ovat uusi hallintorakenne, jonka pitäisi tehdä mahdolliseksi paremmat palvelut ja samalla turvata niiden rahoitus eri puolilla maata. Itse palvelut uudistetaan kuitenkin työpaikoilla.

Uudistuksen tavoitteet voivat pahimmassa tapauksessa kaatua henkilöstöpulaan. Komeat tilat ja hienot laitteet eivät auta, jos työntekijöitä ei ole tarpeeksi.

Eläkeyhtiö Kevan tilastojen mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä on pulaa lähes kaikista sote-ammattilaisista. Listan kärjessä ovat sosiaalityöntekijät, yleislääkärit ja psykologit. Määrällisesti eniten puuttuu sairaanhoitajia.

Viestit työntekijöiden väsymisestä ja halusta vaihtaa alaa ruokkivat kierrettä, joka pitäisi pysäyttää. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on nyt kutsunut koolle kolmen ministeriön ja lukuisten sote-alan toimijoiden asiantuntijat luomaan strategiaa alan veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi. Ensimmäisiä toimenpide-ehdotuksia odotetaan jo ennen joulua.

Enemmistö alan ammattilaisista on kuitenkin yhä hyvin sitoutunut työhönsä eikä ole kadottanut motivaatiotaan. Työt sujuvat rautaisella ammattitaidolla, eikä johtaminenkaan ole aina huonoa. Terveydenhuolto on hoitanut hyvin myös koronavirusepidemian.

Sote-uudistus alkaa huonoon aikaan. Koronavirusepidemia on uuvuttanut työntekijöitä jo lähes kaksi vuotta, eikä loppua näy. Kuormituksessa ei ole kyse vain koronapotilaiden hoidosta vaan myös hoitovelasta, joka on syntynyt muualle. Hoitojonoja puretaan vielä pitkään, eikä ylitöiltä voitane välttyä. Koronakriisi kasvattaa myös mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun tarvetta.

Hoitajien palkkaus on kestopuheenaihe, mutta työhyvinvointia nakertavat henkilöstön mukaan eniten heikot työolot ja huono johtaminen. Sote-uudistus on valtava muutos, joka asettaa johtamisen entistä kovempaan testiin. Samalla avautuu ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa vallitsevaa toimintakulttuuria.

Terveydenhuolto on perinteisesti hyvin hierarkkista. Muutokset ovat tulleet ylhäältä alaspäin. Tällainen toimintamalli ei enää vastaa tämän päivän tarpeita. Suurin viisaus oman työn parantamisesta on yleensä työntekijällä itsellään eikä esimerkiksi ulkopuolisella konsultilla.

Johtajan tärkein tehtävä on taata työntekijälle olosuhteet, joissa voi tehdä työt hyvin. Tämä vaatii julkisissa sote-palveluissa aivan uudenlaista ajattelua.

Digitalisaatio on vielä pitkälti hyödyntämättä. Potilastietojärjestelmät eivät ole helpottaneet työtä vaan päinvastoin lisänneet kuormitusta. Avustavaa henkilöstöä on karsittu, ja nyt lääkäritkin tekevät osastosihteereiden – ja joskus jopa siivoojien – työtä. Näin ei voi jatkua.

Yli 200 000 työntekijää siirtyy uudistuksessa uuden työnantajan palvelukseen. Kyse on Suomen historian suurimmasta liikkeenluovutuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhteiskunnan kriittinen tukipilari, jonka varassa hyvinvointivaltio lepää. Uudistuksessa ei ole varaa epäonnistua.

Ensimmäiset hyvinvointialueiden valtuustot tekevät ratkaisevat päätökset siitä, mihin suuntaan kullakin alueella uudistusta lähdetään viemään. Samalla valitaan johtajat, joiden pitäisi onnistua myös työolojen parantamisessa.

Sote-palveluja ei paranneta säätämällä lakeja henkilöstömitoituksesta tai hoitotakuista. Se tehdään parantamalla työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä työnsä hyvin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.