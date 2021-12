Kuntien pitäisi kertoa mahdollisuudesta saada huojennusta sote-palvelujen asiakasmaksuihin, mutta käytännössä kuntalaisia informoidaan tästä vain harvoin.

Noin joka kymmenes täysi-ikäisistä suomalaisista on vuosittain ulosotossa. Puolet ulosottoon päätyvistä veloista on pankkilainoja, luottoja ja veroja. Peräti 40 prosenttia ulosottoveloista on kuitenkin julkisia maksuja, kuten sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen maksuja.

Valtaosa summista on alle 10 000 euroa ja lähes kolmannes alle tuhat euroa. Satojentuhansien eurojen ulosottovelkoja on esimerkiksi joillakin peliriippuvaisilla.

Kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut lain mukaan mahdollisuus huojentaa tai jättää kokonaan perimättä joitakin sote-palvelujen asiakasmaksuja, jos asiakas on vähävarainen. Näin on kuitenkin tehty vain harvoin, eivätkä asiakkaat yleensä edes tiedä mahdollisuudesta.

Kun asiakkaan maksut sitten päätyvät ulosottoon, helpotusta haetaan toimeentulotuesta. Järjestelmä on varsinainen byrokratian kukkanen: siirretään yhteiskunnan rahaa taskusta toiseen. Kaiken lisäksi kunnat maksavat yksityisille perintäfirmoille ulosoton hoitamisesta.

Osittain uudistettu asiakasmaksulaki tiukentaa nyt kuntien velvoitetta kertoa asiakkaille maksuhuojennuksen mahdollisuudesta. Asiakasmaksujen määräytyminen on kuitenkin niin monimutkainen himmeli, että tavoite voi jäädä toteutumatta.

Lain mukaan huojennusta saa vain maksukykyyn sidotuista terveydenhuollon maksuista, kuten pitkäaikaisesta sairaalahoidosta. Kunta voi päättää, että huojennusta saa myös tasasuuruisista maksuista, kuten terveyskeskusmaksuista. Jotkin kunnat ovat tällaisia huojennuksia antaneetkin.

Sosiaalihuollon palveluissa huojennuksen voi saada kaikista maksuista palveluasumisesta ateriapalveluun. Käytännössä asiakkaan pitää itse hakea huojennusta, sillä kunnalla ei ole aina automaattisesti tietoa asiakkaan tuloista ja menoista.

Ylivelkaantuminen voi alkaa pienistä summista, mutta se varjostaa elämää pitkään. Vähävaraisten auttamiseksi tehdyt helpotukset eivät saisi olla niin monimutkaisia, että ne jäävät käytännössä hyödyntämättä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.