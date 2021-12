Uusi muunnos ja epidemian kiihtyminen ovat johtaneet kriisitunnelmaan, mutta pahimpaan kriisiin on ajautunut hallituksen suhde omiin asiantuntijoihinsa.

Koronaviruksen uusi omikronmuunnos on saanut monet maat ryhtymään rivakoihin varotoimiin. Lentoja Etelä-Afrikan maista on kielletty, rajatoimia kiristetty ja karanteenimääräyksiä riskialueelta tuleville asetettu. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, onko virus todella sen tartuttavampi tai muuten vaarallisempi kuin nykyisin vallalla oleva deltamuunnos. Voi olla myös toisin päin (HS 30.11.).

Koska omikronvariantti on voimakkaasti muuntunut, on arveltu, että se voisi osin kiertää nykyisten rokotusten antamaa immuunisuojaa. Näyttöä tästäkään ei vielä ole. Rajoitukset valtakunnanrajoilla voivat antaa hiukan peliaikaa asian selvittämiseen, vaikka ne eivät lopulta pidä uusia muunnoksia poissa. Tarpeen vaatiessa koronarokotteita pystytään muokkaamaan samoin kuin influenssarokotteita muokataan joka vuosi.

Pelkoa ei siis tässä vaiheessa kannata lietsoa. Tilanne ei ole yllättävä vaan pikemminkin odotettu ja toistuu todennäköisesti tulevina vuosina. Virusten luontoon kuuluu jatkuva muuntuminen.

Joka tapauksessa omikron on kärjistänyt kriisitunnelmaa, jonka epidemian kiihtyminen, sairaanhoidon kuormittuminen ja uudet rajoitukset ovat nostaneet. Kun epidemiaa täytyy jarruttaa, siihen on kuitenkin tutut, toimivat keinot. Kriiseissä karaistuneet ihmiset näyttävät olevan jälleen valmiita etätöihin ja pikkujoulujen perumiseen. Koronapassin käyttö nauttii laajaa hyväksyntää.

Siihen nähden lähes huolestuttavin käänne on se, kuinka pahoin on kriisiytynyt hallituksen suhde omiin asiantuntijoihinsa. Kun Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar ei ole vielä ryhtynyt jouduttamaan kolmatta rokotuskierrosta alle 60-vuotiaille, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sekä nimettöminä esiintyvät ”hallituslähteet” ovat painostaneet asiantuntijoita eri tiedotusvälineiden kautta.

Kampanjan erikoinen huipentuma oli Iltalehdessä sunnuntaina ilmestynyt juttu, jossa ”hallituslähde” toivoi Suomen johtaviin rokoteasiantuntijoihin kuuluvalle Hanna Nohynekille potkuja asiantuntijaryhmästä. Nohynekin sanottiin olevan ”laumasuoja-ajattelun vallassa”. Saman tien vihjailtiin THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan erottamisesta.

”Haluaisimme kyllä vaihtaa Nohynekin Krarin johdosta, mutta THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan pitäisi se tehdä. Siitäkin on puhuttu, onko Tervahauta enää tehtäviensä tasalla pandemian tässä vaiheessa, hallituslähde kertoo.”

Onko hallitus todella ryhtynyt maalittamaan julkisuudessa omia asiantuntijoitaan?

Hallituksella on valta ja vastuu päättää, kuinka pandemiaa Suomessa hillitään. Tähän asti hallitus on kuullut päätöksissä asiantuntijoita. Harkinta yhteiskuntaan moninaisesti vaikuttavista sulkutoimista kuuluu ilman muuta poliitikoille. Rokottaminen on kuitenkin lääketieteellinen toimenpide, josta täytyy päättää vankoin lääketieteellisin perustein.

Ei kai kukaan todella halua antaa poliitikkojen määriteltäväksi, mikä on viisain rokotusväli ja miten rokotuksista saadaan pitkällä aikavälillä suurin hyöty. Nyt jotkut yrittävät painostaa tehtävään valitulta asiantuntijaelimeltä haluamansa kannan odottamatta huolellista, mahdollisimman laajaan tieteelliseen tietoon ja kokonaistilanteen punnintaan perustuvaa näkemystä.

Julkisuuden kautta riitely ja asiantuntijoiden mustamaalaus nimettömillä lausunnoilla rikkoo kansalaisten luottamusta – eikä vain hyökkäyksen kohteeksi otettuihin asiantuntijoihin vaan myös rokotuksiin ja hallituksen jäsenten arvostelukykyyn.

Krar kokoontuu keskiviikkona antamaan suosituksen alle 60-vuotiaiden kolmansista rokotuksista ja alle 12-vuotiaiden rokottamisesta. Toivottavasti ryhmä kykenee painostuksesta huolimatta tekemään riippumattoman esityksen parhaan ymmärryksensä mukaisesti.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.