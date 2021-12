Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportissa Suomi koostuisi kymmenestä osavaltiosta, jotka kilpailisivat yrityksistä ja veronmaksajista.

Tuoreessa Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) raportissa Suomen Yhdysvallat Suomesta visioidaan Sveitsin kaltainen liittovaltio, jossa olisi kymmenen osavaltiota: Uusimaa, Aura, Häme, Uusi Karjala, Kaleva, Untamola, Pohjanmaa, Pohjola, Lappi ja Ahvenanmaa.

Osavaltiot säätäisivät lakeja, päättäisivät veroistaan ja voisivat mennä konkurssiin. Osavaltioiden kilpailu ruokkisi raportin mukaan luovuutta ja talouskasvua ja saisi Suomen kukoistamaan.

Suomessa on historiallisesti vahva valtio ja vahvat kunnat, mutta nykyään valtio on monien asioiden hoitamiseen liian suuri, kunnat taas liian pieniä. Välitaso on jäänyt syntymättä: läänit olivat osa valtion vallankäyttöä. Nyt ongelmaa yritetään ratkaista sote-uudistuksen hyvinvointialueilla, mutta ilman verotusoikeutta niistä ei tule aidosti itsenäisiä.

Evan raportti on hauska ajatusleikki, jossa parasta ovat osavaltioiden nimet. Jos ja kun toimiva aluemalli Suomeen joskus syntyy, ei olisi hassumpaa, jos alueiden joukossa olisivat Kaleva ja Untamola.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.