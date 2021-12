Tupakointi on Suomessa vähentynyt, ja tiukentuneet rajoitukset ovat vaikuttaneet asiaan olennaisesti. Rajoitusten kiristäminen vaikeutuu, kun niiden halutaan kohdistuvan aiempaa enemmän myös koteihin.

Viime viikolla saatiin merkittävä tupakoitsijoita koskeva ennakkopäätös, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) linjasi, millaisissa tapauksissa viranomainen voi kieltää tupakoinnin asuinhuoneistossa.

Taustalla on tupakkalaki. Se antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea tietyin ehdoin tupakointikieltoa kunnan terveystarkastajalta myös yksittäiseen asuntoon.

KHO:n mukaan viranomainen voi määrätä tällaisen tupakointikiellon, kunhan on varmistettu, ”että tupakansavun kulkeutumisen ehkäiseminen ei ollut kohtuudella mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella ja että kulkeutumista tapahtui muutoin kuin vain poikkeuksellisesti”. Lähtökohtana pitää olla oikeus välttyä toistuvalta altistumiselta tupakansavulle omissa asuintiloissa.

Päätöksellään KHO piti voimassa Tuusulan terveystarkastajan määräämän tupakointikiellon yhdessä tuusulalaisen taloyhtiön huoneistossa. Asiantuntijat arvelevat, että ennakkopäätöksen jälkeen taloyhtiöt hakevat aiempaa enemmän tupakointikieltoja.

Tupakointi on Suomessa viime vuodet vähentynyt roimasti, ja tiukentuneet rajoitukset ovat vaikuttaneet asiaan olennaisesti. Tuoreimpien tietojen mukaan 12 prosenttia 20–64-vuotiaista tupakoi päivittäin, 14–20-vuotiaista näin tekee kuusi prosenttia.

Virallisena tavoitteena on lopettaa tupakointi Suomessa kokonaan, ja tavoite on kirjattu myös tupakkalakiin. Käytännössä pyritään siihen, että vuonna 2030 enää alle viisi prosenttia suomalaisista käyttäisi tupakka- ja nikotiinituotteita.

Tavoite on kunnianhimoinen, mutta niin sen pitääkin olla. Tupakointi on terveydelle haitallista ja aiheuttaa yhteiskunnalle paljon kuluja. Tupakan kasvattamisessa köyhissä maissa on myös ongelmia, kuten iso vedenkulutus ja metsien tuhoaminen. Niinpä muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön vähentämisen.

Suomessa tavoitetta kohti pyritään tiukentamalla rajoituksia. Tämä näkyy myös tupakkalain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä, jota eduskunta jo käsittelee. Ehkä suurin muutos olisi myyntipakkausten yhdenmukaistaminen, jolloin askeista poistuisivat logot ja bränditunnukset.

Rajoitusten kiristäminen alkaa kuitenkin vaikeutua, mitä pidemmälle mennään. Erityinen vaikeus liittyy toistensa lähellä sijaitseviin asuinhuoneistoihin, joihin keskustelu on siirtymässä.

Tupakointikiellot kattavat suuren osan julkisesta tilasta, joten on nurinkurista, jos tupakansavulle altistuu vastentahtoisesti kotonaan. Pitäisihän kodin olla tupakoimattomalle turvallisin paikka.

Taloyhtiö voi jo rajoittaa järjestyssäännöillä tupakointia esimerkiksi yhteisillä tuuletusparvekkeilla. Parvekkeilla ja asunnoissa tupakoinnin voi kieltää yhtiöjärjestyksessä, mutta yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii kaikkien osakkaiden suostumusta. Taloyhtiö voi myös hakea kunnalta tupakointikieltoa asuntoihin sekä niiden ulkotiloihin ja parvekkeille. Tämän edellytyksistä saatiin nyt siis KHO:lta linjaus.

Nykyistä tupakointikieltojen asettamisen mallia on arvosteltu hitaaksi ja kankeaksi, joten taloyhtiöiden valtaa halutaan kasvattaa. Tavoitteena on, että yhtiökokous voisi kieltää tupakoinnin taloyhtiössä määräenemmistöllä.

Tupakointi eroaa monista muista paheista siinä, että se on vaarallista myös lähellä oleville. Rajoitukset suojaavat näitä ihmisiä ja ovat siksi tärkeitä. Oikeus olla kärsimättä savusta on tärkeämpi kuin tupakoitsijan oikeus polttaa vaikkapa parvekkeellaan.

Tupakointi on silti Suomessa edelleen sallittua. Naapureille tai yhtiökokouksen enemmistölle ei pitäisi kuulua huonojenkaan elintapojen kieltäminen silloin, kun niistä ei ole haittaa muille. Tästä on syytä pitää kiinni.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.