Helsinkiläisen gallerian näyttelystä noussut debatti osoittaa ylikuumenneen kulttuurikeskustelun vaarat.

Cris af Enehielmin maalauksista huokuu elämänriemu ja myötäeläminen. Sivuhuoneeseen siirretyt teokset on nyt palautettu paikoilleen.

Kuvataiteilija Cris af Enehielmin näyttelystä East of Eden syntynyt keskustelu näyttää, mihin ylikierroksille mennyt kulttuurikeskustelu voi johtaa.

Viime viikolla galleristi Kaj Forsblom siirsi neljä afrikkalaisia kuvaavaa maalausta sivuhuoneeseen selityksensä mukaan visuaalisen harkinnan perusteella. Taiteilija itse piti päätöstä sensuurina. Nyt teokset on palautettu paikoilleen. ”On ollut kohuja ja olen tottunut herättämään tunteita”, af Enehielm sanoi Hufvudstadsbladetissa 2.12. ”Mutta sensuroitujen maalausten tapaus on pahin, joka urallani on tapahtunut.”

Taiteilijan tyrmistys on ymmärrettävää, sillä siirtopäätös vähintään vihjasi, että taiteilijan töissä on jotain sopimatonta, jopa rasistista. Se ei ole totta. Kuvista huokuu elämänriemu ja myötäeläminen.

Toisaalta galleristinkin varovaisuutta voi nykytilanteessa ymmärtää. Kun pienistä asioista syntyy järjettömiä kohuja, on helppo kallistua ylivarovaisuuden puolelle. Se johtaa itsesensuuriin, joka on myrkkyä niin sanan kuin taiteenkin vapaudelle.

