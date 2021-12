Keskinäinen luottamus on Suomen vahvuus pahoinakin päivinä

Suomi on hoitanut koronavirusepidemiassa oman tonttinsa, mutta piinasta ei selvitä pelkästään suojautumalla.

Itsenäinen Suomi on riippuvainen muusta maailmasta.

Itsenäisen Suomen vahvuus suurissakin vastoinkäymisissä on ollut yhtenäisyys uhan edessä. Sen perustana on suomalaisten kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisen vahva keskinäinen luottamus. Olemme kukin hoitaneet oman tonttimme ja tienneet, että niin tekevät muutkin.

Tällä kulttuurilla ja asenteella on päästy pitkälle myös pandemian oloissa. Sairaanhoitajat ja lääkärit ovat venyneet, opettajat tehneet välillä pitkää päivää ja bussikuskit, tarjoilijat ja monet muut asiakaspalvelijat hoitaneet hommansa oman terveytensä uhallakin.

Työntekijät ovat ahkeroineet etätöissä, eikä ongelmana ole niinkään ollut lintsaaminen vaan liika työnteko, usein jopa vähän sairaana. Vanhemmat eivät ole vieneet lapsiaan kouluun tai päiväkotiin, jos lapset ovat olleet vähänkin flunssaisia. Opiskelijatkin ovat noudattaneet juhlia järjestäessään kokoontumisrajoituksia. Ulkonaliikkumiskieltoja ei ole tarvittu.

Asialliset hommat on siis hoidettu. Mikäli uusia ankaria rajoituksia vielä tarvitaan, niitäkin luultavasti noudatetaan vapaaehtoisesti, kunhan päätöksille annetaan järkiperusteet.

Monissa muissa maissa pakkotoimet ovat alkaneet herättää ankaraa vastustusta. Marraskuussa Itävallassa 35 000 ihmistä osoitti mieltään maanlaajuisia ulkonaliikkumisrajoituksia vastaan. Saman verran mielenosoittajia kokoontui Brysselissä, missä tapahtumat kääntyivät väkivaltaisiksi mellakoiksi. Helsingissä koronatoimia vastustamaan kokoontui 1 500 ihmistä.

Epäluottamus käy kalliiksi. Venäjällä kuolee yhä koronavirustautiin yli tuhat ihmistä päivässä, vaikka maassa on ollut tarjolla omia toimivia rokotteita vuoden alusta lähtien. Venäläiset eivät kuitenkaan mene rokotettaviksi, koska he eivät luota johtajiinsa eivätkä järjestelmään. Sama ilmiö vaivaa monia entisiä Neuvostoliiton ja itäblokin osia.

Venäjä on yrittänyt panna vahingon kiertämään kylvämällä informaatiovaikuttamisen keinoin epäluottamusta rajojensa ulkopuolelle. Se ei kuitenkaan vahvista venäläisten luottamusta omiin johtajiinsa.

Poliittista sivustatukea venäläisten disinformaatiokampanja on saanut Yhdysvalloista, jossa presidentti Donald Trump teki pandemiastakin poliittisen kiistakapulan. Tämä aalto on onneksi yltänyt vain pieninä väreinä Itämeren rantaan.

Suomessa rokotteet on otettu vastaan enimmäkseen kiitollisina ja tehokasta rokotuskoneistoa ihaillen. Rokotusvastainen joukko voi olla äänekäs, mutta se on pieni. Teho-osastoilla hoidetaan kaikin voimin niitäkin, joilta rokote on jäänyt ottamatta, oli rokottamattomuuden syynä sitten disinformaation aiheuttama pelko tai puutteellinen elämänhallinta.

Suomalaisten suuri enemmistö ei ole juuttunut mihinkään poteroon suhteessa pandemian torjuntaan. Tätä tilannetta kannattaa vaalia.

Suomalaisten yhteisvastuun ja iskunkestävyyden kääntöpuolena on vaistomaisen tuntuinen usko siihen, että uhat voitaisiin pysäyttää suojautumalla joko maan rajojen sisälle tai viime kädessä omaan kotiin. Koronavirusepidemia ei kuitenkaan noudata tätä logiikkaa. Pandemia ei katoa minnekään, eivätkä rajatkaan sitä pitkään pidättele.

Samalla, kun vaistot ovat ajaneet ihmisiä suojautumaan sisäänpäin kääntymällä, järki on muistuttanut siitä, miten riippuvainen itsenäinen Suomi on muusta maailmasta. Esimerkiksi huoltovarmuus ei nykymaailmassa tarkoita kallioon louhittuja varastoja vaan toimivia toimitusketjuja ja pahoinakin päivinä kestäviä suhteita muihin maihin.

Koronavirusta ei myöskään voi nujertaa yhdessä maassa, mistä luultavimmin Afrikassa kehittynyt omikronmuunnos on uusin esimerkki. Kun rokotukset etenevät Afrikassa, se suojelee suomalaistenkin turvallisuutta – ja ehkäpä tehokkaammin kuin yhä uudet rokotuskierrokset Suomessa.

