Vuokralla asuvia ja vuokra-asuntoja on yhä enemmän. Vuokralaisista alkaa olla jo pula.

Suomalaisilla asuntomarkkinoilla on käynnissä hidas mutta selvä muutos.

Vuokra-asumisen suosio on kasvussa, Tilastokeskuksen asiantuntijat Martti Korhonen, Paula Paavilainen ja Mika Ronkainen kertovat. Vuokralla asuvia on nyt 200 000 enemmän kuin vuonna 2010. Vuokra-asunnoista on ajoittain ylitarjontaa ja vuokrat laskevat tai ainakin nousuvauhti katkeaa. Tilanne vahvistaa sitä tulkintaa, että asumisen kustannuksiin voi vaikuttaa kestävästi vain tarjontaa lisäämällä. Vuokra-asuntoja on rakennettu kymmenen vuoden aikana reippaasti lisää.

Vuokra-asunnoista iso siivu on mennyt sijoittajille. Uusi tilanne saattaa johtaa siihen, että sijoittajan tuottolaskelmat menevät vinoon. Asunto ei menekään heti vuokralle ja tuloja jää saamatta. Yhä useammin käy myös niin, että vuokraa voi joutua laskemaan, jotta vuokralainen löytyisi. Tuottolaskelma pettää yhä pahemmin, jos sijoitusasunnon arvokin alentuu – tämäkään ei ole enää harvinaista.

Nyt on vuokralaisen markkinat.

