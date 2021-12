Pääministeri Sanna Marinin (sd) harkintakyky petti, kun hän päätti jäädä viettämään ravintolailtaa tartunnalle altistuneena.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on joutunut vaikeaan tilanteeseen vietettyään lauantai-iltana aikaa baarissa ystäväporukalla, vaikka oli altistunut koronavirustartunnalle.

Pääministeri on selittänyt toimintaansa huonolla tiedon kululla. Hän on kertonut saaneensa alkuillasta tiedon altistumisesta puhelimessa valtiosihteeriltään Henrik Haapajärveltä. Pääministerin mukaan Haapajärvi oli puhelimessa sanonut, ettei Marinin tarvitse ryhtyä erityistoimenpiteisiin, koska tällä on kaksi koronarokotusta.

Valtioneuvoston turvallisuusyksikkö kuitenkin lähetti kaikille altistuneille ministereille lauantai-iltana viestin, jossa näitä kehotettiin välttämään kontakteja. Tätä viestiä Marin ei omien sanojensa mukaan saanut, koska hänellä oli baarissa mukanaan vain eduskunnan, ei valtionneuvoston puhelinta.

Ministerien altistumisten taustalla on perjantaina pidetty valtioneuvoston istunto, johon osallistuneella ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr) on todettu koronatartunta. Se tarkoittaa, että Haaviston kanssa tekemisissä olleet, esimerkiksi pääministeri Marin, ovat voineet altistua tartunnalle.

Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei Marin ole suoraan rikkonut voimassa olevia koronaohjeita. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla sanotaan, ettei täyden rokotesuojan omaavan oireettoman henkilön tarvitse altistuttuaan jäädä karanteeniin. Tällä toimintaohjeella Marin on omaa toimintaansa perustellut.

Toinen asia kuitenkin on, mitä tapaus kertoo pääministerin harkintakyvystä. Koronaepidemian aikana baarit ja yökerhot on toistuvasti nostettu tartuntojen kannalta erityisen riskialttiiksi paikaksi. Vaikka oireeton altistunut ei pysyisi karanteenissa, jo terve järki sanoo, että hänen tulee välttää ihmiskontakteja, pitää turvavälejä ja käyttää kasvomaskia – eikä ainakaan viettää aikaa ihmisjoukossa baarissa.

Kun Marin sai puhelun altistumisestaan, hänen olisi pitänyt ymmärtää lopettaa illanvietto siihen. Hänen harkintakykynsä petti. Siitä pääministeri ei voi vierittää vastuuta kenellekään muulle.

Lähipäivät näyttävät, miten kalliin hinnan pääministeri joutuu virheestään maksamaan. Jakautuneessa poliittisessa ilmapiirissä pääministerin vastustajat käyttävät tilanteen täysimääräisesti hyväkseen, kun taas hänen tukijansa yrittävät löytää tapahtuneeseen ymmärrettäviä selityksiä.

Erityisen ikävää on, että tapaus heikentää epidemiatilanteen kannalta hyvin tärkeällä hetkellä pääministerin uskottavuutta toimia maan koronapolitiikan johtajana.

Pääministeri Marin oli pitkään hallituksen koronapolitiikan keskushahmo, mikä myös nosti selvästi hänen kannatustaan. Tilanne muuttui viime kesänä, kun pääministeri näytti päätyneen siihen johtopäätökseen, että epidemia oli voitettu, ja oli aika siirtyä eteenpäin.

Uusi henki kuvastui myös Marinin omassa toiminnassa, esimerkiksi Kesärannassa pidetyissä juhlissa. Koronaepidemiasta huolehtiminen keskittyi ainakin julkisuudessa yhä enemmän perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd).

Kun koronatartunnat kääntyivät kasvuun rokotuksista huolimatta, toiveikkuus alkoi hiipua. Viimeistään uuden omikron-muunnoksen myötä on käynyt selväksi, että toiveet epidemian voittamisesta olivat ennenaikaisia. Uudet rajoitukset koettelevat ihmisten kärsivällisyyttä. Moni harmittelee pikkujoulujen peruuntumista ja miettii, uskaltaako edes joulua viettää sukulaisten kanssa. Pettymys on suuri, kun parempaa ehdittiin jo odottaa.

Tässä tilanteessa ihmisten tunteet ovat pinnassa ja luottamus päättäjiin muutenkin koetuksella. Pääministerin baari-ilta oli onneton teko mahdollisimman huonoon aikaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.