Viisisenttinen teräsjää kantaa ihmisen, mutta jään paksuus vaihtelee.

Ilman apuvälineitä avannosta on vaikea päästä ylös.

Pakkasjakso on jäädyttänyt järvet ja suojaisat merenlahdet jo Etelä-Suomessakin. Marraskuussa ehti kuolla kolme jäihin vajonnutta ihmistä, ja joulukuun alussa uhreja on tullut ainakin kaksi lisää. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan läheltä piti -tilanteita on riittänyt kymmenittäin.

Viranomaiset varoittelevat yleensä menemästä jäille lainkaan. Mikäli kalaan, kävelylle tai luistelemaan on silti jäätävä polte, on järkevää varautua jään pettämiseen. Viisisenttinen teräsjää kantaa yhden ihmisen. Vaikka jäätä olisi rannassa yli viisi senttiä, jään paksuus ja kantavuus voi vaihdella paikoitellen paljonkin.

Tärkein turvatoimi on laittaa aina jäälle lähtiessä naskalit kaulaan, sillä niiden avulla avannosta on mahdollista päästä pois. Kaulalta ne saa helposti käteen, taskusta ei. Lisäksi mukaan kannattaa ottaa kaveri, joka voi hälyttää apua ja auttaa turvaan – ellei hän putoa jäihin itsekin.

