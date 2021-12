Helsingin poliisi on huolissaan katujengeistä, mutta keskustelun pohjaksi tarvittaisiin lisää tietoa.

Helsingissä on viime aikoina selvitelty kadonneiden katujengien arvoitusta. Poliisin mukaan pääkaupunkiseudulla toimii kymmenkunta katujengiä, joihin kuuluu noin sata nuorta. Helsingin rikospoliisin uuden johtajan Markku Heinikarin mukaan nuorison jengiytyminen on mennyt syksyn aikana selvästi huonompaan suuntaan. Poliisin kanta on muuttunut nopeasti, sillä viime aikoihin asti poliisi on katsonut, ettei rikollisuuden taustalla ole jengiytymistä.

Kaupungilla katujengi-ilmiötä on vaikea havaita. Helsingin Sanomat haastatteli 3.12. laajasti nuorisotyötä tekeviä asiantuntijoita, mutta nämä eivät olleet katujengeihin törmänneet. Keskustelua tosin vaikeuttaa se, ettei poliisi ole antanut tietoa siitä, missä katujengit toimisivat tai miten poliisi katujengin edes määrittelee.

Katujengien uhkaa ei pidä vähätellä, mutta ei myöskään liioitella. Jengikeskustelu on hyvä muistutus siitä, että rikollisuudesta puhuttaessa on tärkeää kuulla muitakin kuin poliisia

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.