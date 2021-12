Nobelin rauhanpalkinto on hätähuuto demokratian puolesta

Riippumattomat ja vapaat tiedotusvälineet kuuluvat demokratian ja vapauden edellytyksiin.

Demokratiaa ja vapautta on vain silloin, kun on myös riippumattomia ja vapaita tiedotusvälineitä, muistuttaa tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinto. Kyse on hätähuudosta, sillä samaan aikaan demokratiakehitys hiipuu.

Filippiiniläisen toimittajan Maria Ressan oli käytävä läpi neljä oikeusastetta, jotta hän sai luvan matkustaa Norjaan noutamaan perjantaina hänelle ja venäläiselle toimittajalle Dmitri Muratoville annettavaa rauhanpalkintoa. Rappler-uutissivuston perustanut Ressa on toistuvasti arvostellut Filippiinien presidenttiä Rodrigo Dutertea, ja Ressa on nyt vapaana vain takuita vastaan. Häntä painostetaan paitsi syytteillä myös tappouhkauksilla.

Osloon saapuessaan Ressa käytti kasvomaskia, jossa luki, että journalismi ei ole rikos. Sama vahva viesti sananvapaudesta on Novaja Gazeta -sanomalehden perustaneella Muratovilla, joka omistaa rauhanpalkintonsa lehden murhatuille toimittajille.

Maailma on viime ajat seurannut myös kahta aikaisempaa nobelistia, Etiopian pääministeriä Abiy Ahmedia ja Myanmarin syrjäytettyä johtajaa Aung San Suu Kyitä. Molempien tilanne on synkkä.

Vain kaksi vuotta sitten Nobelilla palkittu Abiy Ahmed petti nopeasti kansainvälisen yhteisön odotukset siitä, että Etiopiasta tulisi Afrikan sarven vakauttaja. Abiy Ahmed ajoi maansa sisällissotaan ja vakavaan humanitaariseen kriisiin.

Vuoden 1991 nobelisti Aung San Suu Kyi on ollut pidätettynä helmikuusta lähtien, jolloin sotilasjuntta kaappasi vallan. Vaikka myös Aung San Suu Kyi johti Myanmaria ristiriitaisin ottein, nyt valta on taas armeijalla. Armeija tukahduttaa demokratiaa kannattavia mielenosoituksia väkivalloin, ja Myanmarin kerran niin toivoa täynnä ollut tulevaisuus on vaihtunut huoleksi koko valtion romahtamisesta.

Juntta tuomitsi juuri Aung San Suu Kyin kahden vuoden vankeuteen. Tuomiota ei voi hyväksyä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.