Energian nouseva hinta polttelee poliitikkojen näpeissä. Pitäisi tehdä jotain, mutta tekemisessäkin on vaaransa.

Politiikan ja markkinoiden välinen asetelma on välillä paineinen. Tilanne kävi hyvin ilmi esimerkiksi viime torstaina eduskunnan kyselytunnilla. Keskustelu oli henkisesti kuin menneestä maailmasta, valtiojohtoiselta 1960-luvulta. Ajalta, jolloin presidentti kertoi, minne ydinvoimala tehdään, mistä reaktori tilataan ja millä hinnalla sähköä tulisi syntyä.

Eduskunnan väittelyssä Suomi oli toimija: sähköverkkoyhtiöiden tekemisten ja niiden myymisten vartija, uusiutuvan energian rakentaja sekä markkinahinnan säätelijä. Oppositio syytti siitä, että vartija-rakentaja-säätäjä ei hoida hommaansa ja järjestä suomalaisen lamppuun halpaa sähköä ja auton tankkiin edullista polttoainetta. Suomen ohjaimissa oleva hallitus puolustautui kertomalla, että Suomi oli kovasta taistelustaan huolimatta yleismaailmallisten energiatrendien uhri.

Energian hinnat ovat nousseet viime aikoina jyrkästi – niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Syitä on useita. Keski-Euroopassa koteja lämmitetään yleisesti kaasulla. Kaasua tuli varastoitua liian vähän, eikä Venäjä ole voinut tai halunnut myydä lisää. Moni maa ajaa jo ydinvoimaa alas, mikä siirtää kulutusta muun muassa hiileen sekä kaasuun. Hiilen hinta on noussut, kun päästökauppa on alkanut toimia päättäjien haluamalla tavalla. Uusiutuvalla energialla ei saada vakaata sähköntuotantoa, eikä varastointi vielä suuressa mittakaavassa onnistu. Venäjän ja Ukrainan välisen sodan uhka sekä mahdolliset Venäjän-vastaiset uudet pakotteet lisäävät epävarmuutta energiamarkkinoilla.

Länsi-Euroopan poliitikoille tilanne on poltteleva. Muutamissa maissa kuluttajat ovat isossa ahdingossa: lämmitys- ja liikennepolttoainelaskut nousevat kipurajalle. Kun kipurajaa lähestytään kuluttajahinnoissa, kansallisen politiikan toimijoiden on vaikeaa olla reagoimatta. Tekemättä jättäminen kun tarjoaa oppositiolle hyvin konkreettisen ja kuluttajan kukkaroon saakka ulottuvan näytön hallituksen epäonnistumisesta. Tekemisessä on kuitenkin isompi riski kuin tekemättä jättämisessä.

Ilmaston lämpenemisen vastaisissa toimissa energiantuotannon ja -kulutuksen muutoksella on iso merkitys. Kuluttajat ja teollisuus on saatava lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käyttö. Muutoksen ohjaus on pantu alkuun kansallisten ja kansainvälisten päättäjien aloitteesta, mutta markkinoille kannattaa jättää yhä enemmän tilaa. Hintojen on annettava ohjata kulutusta ja tuotantoa. Markkinamekanismia ei pidä sotkea. Esimerkiksi päästökauppa toimii ja ohjaa nyt juuri siksi, että mekanismi lopulta alkoi toimia. Jos houkuttimet ovat oikeat ja riittävät, markkinatalous muuttaa kyllä suuntaansa ilmastoa suojelevaan suuntaan.

Yksi esimerkki ovat kehitteillä olevat älykkäät sähköverkot. Niissä kulutusta voi mukauttaa tuotannon ja kysynnän tasapainon – käytännössä hinnan – mukaan. Kuluttajakin voi syöttää ylijäämäsähköään järjestelmään. Tämä yhdessä laajojen sähkömarkkinoiden kanssa lisää vakautta energiantuotantoon, kun uusiutuvan tuotannon määrä kasvaa. Ja kun kulutuspiikit kutistuvat, yhä harvemmin tarvitaan energiapulan uhatessa viimeisenä käyttöön otettavaa fossiilista energiantuotantoa. Mutta koko järjestelyn perusta on markkinaehtoisessa hinnoittelussa.

Poliitikoilta toivoisi viileää harkintaa. Jos maksuvaikeuksia tulee kuluttajille, tilannetta pitää hoitaa tulonsiirtojen kautta, ei energiamarkkinoita sorkkimalla.

Johdannaismarkkinoilla arvioidaan sähkön hinnan putoavan viimeistään ensi keväänä, ja hyvin harva ostaa sähköä pörssihinnalla. Suomessa apuun tulee myös uusi ydinreaktori, Olkiluoto 3.

Insentiivien rakentelu toivotun kaltaiselle tuotannolle ja kulutukselle sekä lainsäädännön muutokset tehoavat hitaasti, mutta oikealla tavalla. Euro on Euroopassa energiamarkkinoiden paras vartija-rakentaja-säätäjä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.