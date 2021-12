Pääministeri Sanna Marinin (sd) johtama hallitus sai perjantaina kaksi vuotta täyteen. Hallituskausi on sujunut jatkuvassa poikkeustilassa.

Muutaman sekavan päivän jälkeen pääministeri Sanna Marin (sd) otti keskiviikkona tilanteen haltuunsa. Eduskunnan pihalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa ja myöhemmin A-studiossa Marin pyysi anteeksi baariin lähtöään altistuneena. Kun paljastui, että toisetkin ministerit olivat rikkoneet koronaohjeita, taas oli hoidettu yksi kohu pois päiväjärjestyksestä.

Marinin juhliminen herätti huomiota maailmallakin, sillä koronasääntöjen rikkominen on saanut monta poliitikkoa vaikeuksiin. Viimeksi aiheesta kohistiin Britanniassa, jossa juhlavideon paljastuminen johti pääministeri Boris Johnsonin avustajan eroon. Marin on suomalaispoliitikoksi maailmalla poikkeuksellisen seurattu. Hän kerää katseet maailman johtajien kokouksissa, kansainväliset lehdet haluavat hänen haastattelujaan, ja Instagramissa hänellä on yli puoli miljoonaa seuraajaa.

Mediavaltansa vuoksi Marin on varsinkin Sdp:ssä omassa sarjassaan. Vaikka pääministerin sisäpiirin sekoilu voi osaa tovereista harmittaa, puolueessa tiedetään, että Marinin kaltainen supertähti on harmaantuneelle puolueelle kuin taivaan lahja.

Sanna Marinin hallituksella tuli perjantaina kaksi vuotta täyteen. Marinin urakka alkoi, kun hallituksen koonnut Antti Rinne (sd) joutui eroamaan keskustan vedettyä häneltä luottamuksensa. Marin peri Rinteeltä anteliaan hallitusohjelman, johon oli lastattu uudistuksia sotesta vanhempainvapaisiin ja vanhusten hoitajamitoituksesta oppivelvollisuusiän nostoon.

Hallituksesta ei kuitenkaan tullut hyvinvointihallitusta vaan kriisihallitus. Marin oli toiminut virassaan vain kolme kuukautta, kun maa suistui sodan jälkeisen ajan vaikeimpaan kriisiin. Rauhan ajalta Marinin hallitusta voi verrata lähinnä Esko Ahon (kesk) vuosien 1991–1995 lamahallitukseen. Nuorimmille pääministereille ovat osuneet kovimmat paikat.

Kriisijohtaminen on raskasta, mutta on siinä hyvätkin puolensa. Epidemia antoi hallitustyölle selkeän fokuksen. Suomalainen yhteiskunta osoitti kriisissä voimansa. Varsinkin alkuvaiheessa kansa noudatti rajoituksia ja tuki johtajiaan, mikä näkyi pääministerin ja Sdp:n suosion kasvuna. Suomen tilanne pysyi kansainvälisesti katsoen melko hyvänä niin terveyden kuin taloudenkin mittareilla.

Kriisitilassa hallituksen sisäiset jännitteet helpottuivat ja oppositio joutui hillitsemään itseään. Viestintä hoidettiin käsikirjoitetuilla tiedotustilaisuuksilla, joissa ministerit jakoivat määräyksiä suorassa rivissä. Toimittajat eivät päässeet häiritsemään päättäjien rauhaa.

Kriisin pitkittyessä yksimielisyys rapistui. Huomattiin, että virheitäkin oli epidemian hoidossa tehty. Hallituksen yksimielisyys alkoi rakoilla ja riidat vuotaa julkisuuteen. Mediakin virkosi koomastaan.

Pahin on ahdistus ollut keskustassa. Puolue lähti hallitukseen, vaikka moni keskustalainen olisi halunnut jäädä sulattelemaan vaalitappiota. Kenttäväen mielestä keskusta on punavihreän hallituksen apupyörä. Epäluuloa on yritetty torjua omaa linjaa korostamalla eli julkisella riitelyllä. Se ei ole nostanut kannatusta, joten keväällä keskusta joutuu päättämään, kumpi on huonoista vaihtoehdoista huonompi: hallituksessa pysyminen vai siitä lähteminen.

Myös vihreitä ahdistaa, sillä puolueen kannatus on pudonnut ja imago suorastaan romahtanut. Vihreidenkin täytyy kiillottaa profiiliaan, mikä ei sekään lupaa hyvää hallituksen loppukaudelle.

Hallituskautta on jäljellä 475 päivää. Se on pitkä aika riidellä. Hallituskauden isot asiat on jo toteutettu, joten jäljellä on lähinnä vaikeita ja ikäviä ratkaisuja, kuten ilmastotoimia, työllisyyspäätöksiä ja menosopeutuksia. Epidemiakaan ei suostu väistymään.

Pääministerin olisi koottava taisteluväsyneen hallituksensa rivit, mutta vaikeaa se on. Siksi poikkeusajan poikkeushallitusta voi vielä odottaa poikkeusloppu.

