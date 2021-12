Pääkaupunkiseudulla koulujen oppimistulokset ovat nopeasti erkaantumassa. Vaarana on kiihtyvä kierre.

Alueelliset erot oppimistuloksissa ovat venähtäneet pääkaupunkiseudulla, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuoreesta matematiikan oppimistuloksia koskevasta tutkimuksesta. Esimerkiksi Helsingissä koulun ja oppimistulosten yhteyttä mittaava luku on noussut vuoden 2015 kolmesta prosentista 15,1 prosenttiin.

Twitterissä tutkimusta kommentoinut opetusministeri Li Andersson (vas) korosti koronavirusepidemian vaikutusta tuloksiin. Epidemialla onkin varmaan oma vaikutuksensa, mutta ilmiön keskittyminen pääkaupunkiseudulle kertoo, että tärkeämmät syyt ovat paikallisia ja liittyvät esimerkiksi koulushoppailuun ja maahanmuuttajaperheiden haasteisiin.

Nopea muutos kertoo siitä, että pääkaupunkiseudulle on syntynyt kierre, jossa hyviin kouluihin pyritään ja huonoista paetaan niin, että hyvien koulujen tuloksista tulee yhä parempia, huonojen huonompia. Kun kierre alkaa, sitä on hyvin vaikeaa pysäyttää, joten asiaan on puututtava nopeasti.

