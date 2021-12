Herkemmin tarttuva koronaviruksen muunnos voi kiihdyttää epidemiaa, mutta ei välttämättä lisää sairaalahoidon tarvetta.

Koronaviruksen herkästi tarttuva ja nopeasti valtavirukseksi leviävä omikronmuunnos aiheuttaa pulmia rokotuspäätösten tekijöille. Nyt joudutaan pohtimaan kolmansien rokotusten aikaistamista vajavaisin tiedoin. Euroopan lääkeviraston Eman arvion mukaan jopa kolmen kuukauden rokotusväli on mahdollinen.

Kahden rokotuksen suojateho vakavaa tautia vastaan on ollut erittäin hyvä vähintään puoleen vuoteen asti muilla paitsi vanhuksilla ja riskiryhmäläisillä. Vaikka muuta on väitetty, Suomi on varsin täsmällisesti jakamassa kolmansia annoksia puolen vuoden aikataulussa (HS 11.12.).

Tiedot omikronista ovat lyhyeltä aikaväliltä, mutta tähän asti uusi muunnos on aiheuttanut lievää tautimuotoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi sunnuntaina, että kaksi rokotetta todennäköisesti suojaa vakavalta tautimuodolta myös uuden muunnoksen kohdalla.

Lievistä omikrontartunnoista kahden rokotteen sarja torjuu kuitenkin enää 20 prosenttia. Kolmannen rokoteannoksen jälkeen suoja lievääkin omikroninfektiota vastaan näyttää olevan 60–70 prosenttia. Laajalla kolmannen annoksen jakelulla voitaisiin siis vähentää viruksen kiertoa ja sitä kautta ehkä tasata terveydenhuollon taakkaa. Jos toisaalta omikronin aiheuttama tauti on lievää, sairaaloiden kuormitus voi myös vähetä sen ansiosta.

Toistaiseksi kolmannet annokset eivät näytä laskeneen hoidon tarvetta kovin tehokkaasti. Euroopassa kolmansia annoksia eniten jakaneissa maissa sairaalahoidon ilmaantuvuus on korkeampi kuin Suomessa. Varmin keino tehopotilaiden vähentämiseen ovat ensimmäiset rokotukset.

Lisäksi realiteetti on, että yli kolme kuukautta sitten kakkosrokotuksensa saaneita on Suomessa pian nelisen miljoonaa. Kaikkien rokottamiseen heti ei ole riittävästi rokotteita eikä rokottajia. Tarvetta ja järjestystä on siis syytä harkita huolella. Tähän asti rokotuspäätökset ja rokottaminen ovat onnistuneet hyvin. Hosuminen ei välttämättä ole nytkään paras vaihtoehto.

