Ydinvoiman ilmastolle tuottama rasite suhteessa tuotettuun energiaan ei ole suuri.

Euroopan unionin tärkein tehtävä juuri nyt on ilmastonmuutoksen hillintä. Jäsenmaiden voimat eivät erikseen riitä globaalin ongelman edessä, eivätkä ne voi omin päin luoda sellaista synergiaa, joka auttaisi tehtävästä suoriutumisessa. Tarvitaan jäsenmaiden yhteisyyttä ja yhtenäisyyttä sekä EU-komissio tekemään aloitteita.

Komissio on vienyt eteenpäin lukuisia ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa tarvittavia esityksiä. Tällä hetkellä työn alla on niin sanottu taksonomia, ympäristöluokittelu. Tarkoituksena on kertoa rahamarkkinoille, minne EU haluaisi rahaa ohjautuvan. Unioni on luokittelemassa teollisuuden ja kuluttajien kaipaamat hankkeet ympäristön ja erityisesti ilmaston kannalta suotaviksi tai vähemmän suotaviksi.

Rahaa saa tietysti ohjata ilmastovaikutuksiltaan huonompiinkin hankkeisiin, mutta EU-suosituksen uskotaan johtavan siihen, että ilmastovastuustaan huolestuneet institutionaaliset sijoittajat ja isot rahoitusyhtiöt suuntaavat rahoitustaan parhaan leiman saaneisiin projekteihin. Se taas merkitsisi sitä, että nämä projektit saisivat edullisempaa rahoitusta kuin huonommiksi luokitellut.

EU siis opastaa rahaa, ja rahalla ohjataan Eurooppaa.

Luokitusjärjestelmästä on päätetty jo aiemmin, nyt sille luodaan asetuksilla sisältöä. Viime viikolla EU-maat hyväksyivät muun muassa metsienhoidon taksonomiakriteerit. Kaivattu yhtenäisyys rikkoutui, kun Suomi ja 12 muuta maata vastustivat esitystä. Yhtenäisyys tosin palautuu, sillä voittajien kanta on nyt EU:n tahto. Kansat ovat puhuneet, pulinat pois.

Taksonomian tehokkuus perustuu siihen, että luokittelu ulottuu syvälle jäsenmaiden elinkeinoelämään – ja sillä selittyvät myös luokittelun ongelmat. Taksonomia on yhden koon sukka. Siinä ei voida ottaa huomioon tarkasti jäsenmaiden toisistaan poikkeavia ja kullekin maalle sopivimpia tapoja järjestää talouttaan – esimerkiksi juuri metsätalouttaan.

Metsiä koskeva luokittelu ei ottanut huomioon, että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa metsien kestävää käyttöä yritetään edistää arjen metsätaloudessa, metsänomistajien jokapäiväisissä metsänhoidon valinnoissa. Karkeistus toisaalta tekee järjestelystä ymmärrettävän ja yksinkertaisen oppaan rahalle. Eikä se ”arjen metsätalous” välttämättä johda siihen, että suomalainen tapa olisi paras mahdollinen tapa hoitaa metsiä.

Seuraavaksi komissio tarjonnee jäsenmaille päätettäväksi ehdotuksensa siitä, miten rahamarkkinoiden tulisi suhtautua muun muassa ydinvoimaan ja maakaasuun. Tämäkin on Suomen kannalta iso päätös. Todennäköisesti sekä ydinvoima että maakaasu valitaan mukaan parhaaseen kategoriaan, maakaasu ehkä väliaikaisesti.

YK:n alainen Euroopan talouskomissio laski, millä tuotantomuodolla saadaan kilowattitunti sähköä vähimmin vahingoin. Laskelmassa on useita mittareita, ja siinä on yritetty ottaa huomioon kaikki energiantuotannon elinkaaren aikaiset rasitteet voimalaitosten rakentamisesta alkaen.

Ei ole yllätys, että hiili on todella huono vaihtoehto, eikä maakaasu ole tässä laskelmassa paljoakaan parempi. Yllätys sen sijaan on, että ydinvoima on monessa mittauksessa parempi vaihtoehto kuin tuuli- tai aurinkoenergia. Uusiutuvan energiantuotannon epätasaisuuden vuoksi esimerkiksi voimaloiden rakentamisvaiheen rasitteet korostuvat.

Ympäristöjärjestöt moittivat metsiä koskevaa taksonomiapäätöstä poliittisista syistä vesitetyksi. Samaan aikaan erityisesti Keski-Euroopassa ympäristöjärjestöt ja vihreät puolueet yrittävät vesittää seuraavaa taksonomiapäätöstä estelemällä ydinvoiman nostoa parhaaseen rahoituskategoriaan.

