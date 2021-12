Jos työvoiman halutaan siirtyvän työn perässä maalta kaupunkiin ja kaupungista toiseen, ainakaan verotuksella liikettä ei pitäisi pidätellä. Varainsiirtovero pidättelee.

Suomen työmarkkinoita riivaa kohtaanto-ongelma: työvoima ja työpaikat eivät osu yhteen. Työvoima on väärässä paikassa tai tekijöillä ei ole osaamista siihen työhön, jota olisi tarjolla. Suomessa on nyt ennätysmäärä työpaikkoja auki, mutta työllisyysaste kohentuu hitaasti. Liike on hyytynyt.

Kohtaanto-ongelma on iso haaste koko hyvinvointivaltiolle. Korkea työllisyysaste helpottaisi hyvinvointivaltion kulujen maksamista.

Hallitus toisensa jälkeen puhuu tarpeesta kasvattaa tuottavuutta. Työllisyysasteen nostamiseen tarvittavat keinot ovat ehkä varmatoimisempia, mutta toisinaan sellaisia, joista äänestäjät eivät pidä.

Kohtaanto-ongelmaan olisi kyllä tarjolla ratkaisuja, jotka voisivat hieman helpottaa. Sellaisia, jotka eivät suoraan puutu esimerkiksi työttömyysturvaan.

Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa tutkimusjohtaja Essi Eerola ja johtava tutkija Teemu Lyytikäinen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta selvittelevät asumiseen kohdistuvan varainsiirtoveron käyttäytymisvaikutuksia. Osakeasunnon ostaja maksaa valtiolle varainsiirtoveroa kaksi prosenttia ja kiinteistön ostaja neljä prosenttia.

Eerola ja Lyytikäinen käyvät läpi vuoden 2013 varainsiirtoveron vaikutuksia ja alan tutkimusta. Tuolloin osakeasuntojen veroprosentti nousi 1,6:sta 2:een.

Tutkijoiden mukaan varainsiirtovero pidättelee ihmisiä itselleen sopimattomissa asunnoissa. Vuoden 2013 uudistus vähensi muuttohalukkuutta, ja hallituksen haluamat lisäykset verotuloihin jäivät senkin vuoksi vähäisiksi. Jos työvoiman halutaan siirtyvän työn perässä maalta kaupunkiin ja kaupungista toiseen, ainakaan verotuksella liikettä ei pitäisi pidätellä.

Tutkijoilla on hyvä vihje: liikettä hyydyttävä varainsiirtovero kannattaisi korvata neutraalimmalla keinolla, esimerkiksi kiinteistöveron nostolla.

