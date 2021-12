Paperiliiton ja UPM:n neuvottelut uudesta työehto­sopimuksesta eivät ole kunnolla päässeet edes alkamaan.

Paperiliiton ja metsäyhtiö UPM:n välinen kiista on ajautumassa kohti työtaistelua. SAK:laisen Paperiliiton hallitus käsitteli tilannetta tiistaina ja antoi kokouksen jälkeen UPM:n tehtaille lakkovaroituksen. Lakko alkaisi ensi vuoden alusta.

Nykyinen työehtosopimus on voimassa tämän vuoden loppuun. Paperiliiton lakonuhka tuli juuri parahiksi. Työtaisteluilmoitus pitää jättää kaksi viikkoa ennen aiottua työtaistelua.

Sahoille ja vaneritehtaille UPM on saanut sopimuksen valmiiksi, mutta niissä vastapuolena on Teollisuusliitto, johon entinen Puuliitto on sulautunut.

Kahden muun suuren metsäyhtiön eli Stora Enson ja Metsä Groupin kanssa Paperiliitto on päässyt sopimukseen, mutta UPM:n tilanne on toinen. Yhtiölle ei riitä yhtiökohtainen sopimus, vaan se haluaa liiketoimintakohtaiset sopimukset. Liiketoimintayksiköitä on seitsemän, joista viidessä vastapuolena on Paperiliitto. Paperiliitto taas haluaisi yhden työehtosopimuksen koko yhtiölle. Siinä on kiistan ydin.

Neuvottelut ovat toistaiseksi jumissa. Menossa on monista työtaisteluista tuttu vastapuolen syyttelyvaihe. UPM sanoo, että kyllä se haluaisi neuvotella, mutta Paperiliitto on siihen UPM:n mukaan haluton. UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén syyttää Paperiliittoa neuvottelujen ulkoistamisesta valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalle.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen on vaatinut, että paperiteollisuudessa työehdoista pitäisi sopia konekohtaisesti. Paperiteollisuudessa koneet ovat sitä luokkaa, että ne vaativat ympärilleen kokonaisen tehtaan.

UPM:n näkemyksen voi ymmärtää. Metsäteollisuudessa eri alat ovat erilaisissa kehitysvaiheissa. Elinkaarensa alussa ovat erilaiset bio-alkuiset tuotteet, kuten biopolttoaineet. Kasvuvaiheessa ovat muun muassa sellu ja tarrapaperit. Painopaperi on puolestaan ”kypsässä” vaiheessa: markkinaosuutta saa kasvatettua vain kustannuksista säästämällä.

Edellinen suuri yhteenotto Paperiliiton ja alan työnantajia silloin edustaneen Metsäteollisuus ry:n välillä nähtiin kesällä 2005. Sekin alkoi lakkona, mutta työnantajat hermostuivat tehtaiden jatkuvaan ylös- ja alasajoon ja julistivat työsulun, jota kesti kuusi viikkoa putkeen. Paperitehtailla kestää aina pari työvuoroa ennen kuin tuotanto saadaan ajettua ylös ja jälki tasalaatuiseksi.

Paperiliiton jäseniä on pidetty työväenluokan aatelisina ainakin ansioiden puolesta. Paperiteollisuudella on ollut varaa koviinkin palkkoihin, sillä ala on hyvin pääomavaltainen. Palkkakustannukset ovat metsäyhtiöiden kustannuksista vain pieni osa. Yhteen työvuoroon ei paperikoneen ympärille kovin monta työntekijää tarvita.

Alan työehtosopimus on ollut jäykempi kuin monella muulla alalla, ja merkittävä osa kokonaisansioista muodostuu erilaisista lisistä. Markka-aikaan Paperiliitto saattoi pyytää jäsenilleen reippaita korotuksia, ja kilpailukyky hoidettiin jälkikäteen kuntoon devalvoimalla. Metsäteollisuus on myös ollut viennin toinen tukijalka, toinen on ollut metalliteollisuus.

Euron käyttöönotosta lähtien työnantajat ovat alkaneet vahtia, etteivät palkkakustannukset pääse kasvamaan nopeammin kuin pahimmissa kilpailijamaissa, ennen kaikkea Ruotsissa ja Saksassa. Tien päässä voi olla tuotannon siirto muualle.

Paperiliiton ja UPM:n välinen rähinä ei ole todellakaan tullut yllätyksenä. Sitä on viritelty pitkään. UPM:n neuvottelijoiden taustalla on kaksi menestynyttä, kokenutta ja kovaa yritysjohtajaa, joista molemmille tämä voi olla työmarkkinoilla viimeinen taisto: toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos. Siksi nyt ei työmarkkinapöydässä väännetä vain rahasta vaan ennen muuta siitä, millä ehdoilla tehtaita Suomessa tulevaisuudessa pyöritetään.

