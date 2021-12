Oikeusministeriö ilmoitti, että aluevaalit pidetään suunnitelmien mukaan, vaikka koronavirustilanne on huononemassa nopeasti. Ministeriön toiminnasta ei synny johdonmukaista kuvaa.

Aluevaalit pidetään suunnitelmien mukaisesti 23. tammikuuta, kertoi oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen tiistaina toimittajatilaisuudessa. Jääskeläisen mukaan vaalit pidetään, koska niiden siirrosta ei ole käyty keskustelua, eikä siirto enää onnistuisikaan.

Kuntavaalit päätettiin viime keväänä siirtää kuusi viikkoa ennen vaalipäivää. Jääskeläisen mukaan Suomen tilanne on nyt kuitenkin aivan erilainen, koska rokotekattavuus on korkea. Jääskeläinen uskoo, että vaalit voidaan järjestää turvallisesti, vaikka vaaleihin ei ole tulossa maskipakkoa tai koronapasseja, eikä ennakkoäänestysaikaakaan olla pidentämässä.

Vaalijohtajan optimismia voi ihailla, mutta siihen on vaikeaa yhtyä. Rokotekattavuus on todellakin noussut, mutta ikävä kyllä kaksi rokotusta ei anna hyvää suojaa vauhdilla leviävää omikronmuunnosta vastaan. Juuri siitä syystä viranomaiset ovat kiireesti rajoittamassa joukkotilaisuuksia. Mutta äänestyspaikoilla on siis vaalijohtajan mukaan turvallista.

Numerotkaan eivät vaalijohtajan optimismia tue. Koronatartuntojen ilmaantuvuus on nyt yli kaksi kertaa suurempi kuin maaliskuun alussa, jolloin kuntavaalien siirrosta päätettiin. Tehohoidossa on nyt 52 potilasta, kun maaliskuussa potilaita oli 38. Lisäksi epidemian suunta on jyrkästi huononeva. Vaarana on, että aluevaalit pidetään hyvin vaikeassa tilanteessa.

Kuntavaalien siirto tehtiin keväällä pikavauhtia THL:n yliampuvaan ennusteeseen vedoten. Nyt aluevaalit ollaan pitämässä, koska niitä ei olla siirtämässä. Jos oikeusministeriön toiminnasta haluaa jotain johdonmukaisuutta löytää, niin se näyttää olevan suunnittelemattomuus.

Toinen vaihtoehto olisi ollut, että oikeusministeriö olisi havahtunut epidemiatilanteeseen ajoissa ja valmistellut läpinäkyvän suunnitelman siitä, milloin ja millä kriteereillä vaalien järjestämisestä tai mahdollisesta lykkäämisestä päätetään. Mutta se ei onnistunut edes toisella yrittämällä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.