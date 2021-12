Kaikki ei olekaan väliaikaista, ei edes inflaatio.

Kuluttajahintojen nousu on näkynyt esimerkiksi huoltoasemilla.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed teki torstaina merkittävän linjapäätöksen. Fed päätti lopettaa osto-ohjelmansa ennakoitua aiemmin. Lisäksi ohjauskorko nousee, ensimmäisen kerran ehkä jo keväällä. Keskuspankki katsoi, että sen väliaikaiseksi väittämä mutta kovaksi kiihtynyt inflaatio ei ole sittenkään väliaikaista, joten rahaa on alettava imuroida pois taloutta ylikuumentamasta.

Yhdysvaltojen inflaatio on kiihtynyt nopeammaksi kuin vuosikymmeniin. Vanhaa koronaviruspandemian haittojen tappamiseen tarkoitettua elvytysrahaa on yhä markkinoilla, ja uutta virtaa lisää.

Fedin erityistarkkailussa on ollut Yhdysvaltojen työllisyyden tila. Nyt näyttää, että työmarkkinoilla on jo kova pula työntekijöistä. Raaka-aineista sekä toimitusketjujen katkeilusta liikkeelle lähtenyt inflaatio siirtyy palkkoihin. Se on melko varma merkki siitä, että aiempi tulkinta inflaation väliaikaisuudesta ei enää pidä paikkaansa.

Fedin linjaus on koronaviruksen omikronmuunnoksen aallon levitessä riskialtis, mutta inflaatiolukemien valossa ymmärrettävä. Ohjauskorkojen nosto voi kääntää globaaleja rahavirtoja kohti Yhdysvaltoja. Se taas saattaa heikentää kehittyvien maiden valuuttoja ja tehdä näiden maiden talouksien tarvitsemasta velasta kalliimpaa juuri silloin, kun pandemia hyökkää.

Jälkiviisaasti voi tulkita, että Fed piti sittenkin liian kauan inflaatiota nopeahkosti ohimenevistä syistä johtuvana. Nyt keskuspankki joutuu tekemään turhan nopeasti suunnanmuutoksen, ja se kasvattaa seuraavan taantuman vaaraa.

Euroopan keskuspankki EKP on myös kuvaillut inflaatiota väliaikaiseksi ilmiöksi. Euroopassa tulkinta on ainakin toistaiseksi perustellumpi kuin Yhdysvalloissa.

Maltillisemmasta otteesta saatu etu on ajallinen: EKP voi nyt seurata Fediä katseella ja arvioida sen kokemuksen perusteella, kannattaako heikoille jäille vielä mennä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.