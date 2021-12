Ranskan EU-puheenjohtajuuden tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta presidentti Emmanuel Macronin kunnianhimoisuus on jo tuottanut tuloksia.

Suomalaisilla on ollut vaikeuksia ymmärtää ranskalaisten tapaa puhua Euroopan unionista ja sen kehittämistarpeista. Puheet kuulostavat kaunosieluisilta ja tavoitteet korkealentoisilta. Ehkä eurooppalaiseen integraatioon osallistuvien suomalaisten pitäisi kysyä neuvoa työmarkkinaneuvottelijoilta. Jos ei vaadi liikaa, ei saa mitään.

Ranskan presidentti Charles de Gaulle kertoi elokuussa 1962: ”Eurooppa tarjoaa mahdollisuuden Ranskalle nousta takaisin asemaan, jonka se menetti Waterloossa, maailman ykköseksi.” Presidentti Emmanuel Macron on de Gaullen polulla. Macron päätti heti valtakautensa alussa hakea Ranskalle voimaa EU:n kautta. Ei kertomalla, mitä EU:n ei pidä tehdä, vaan sanomalla, mitä EU:n pitää tehdä.

Hän laati äärimmäisen kunnianhimoisen listan tavoitteista: unionin rajavalvontaa on tiukennettava, puolustusta on lujitettava ja euroalueelle on luotava oma budjetti, jota käytettäisiin muun muassa turvallisuuden, kilpailukyvyn sekä ilmastopolitiikan vahvistamiseen. Yhteisöverotusta tulee uudistaa ja yhtenäistää ja eurooppalaisten sosiaalisia oikeuksia sekä minimipalkkoja on harmonisoitava, hän luetteli. Yhteiseen kassaan on kerättävä lisää täytettä uusilla veroilla, vähäpäästöistä autoilua on edistettävä ja hiilitullit on otettava käyttöön.

Vuonna 2021 huomaa, että aika monet tavoitteista ovat edistymässä. Läheskään kaikki ei ole edistynyt Ranskan diplomatian ja EU-vaikuttamisen vuoksi, vaan maailma tuli sattumaltakin avuksi. Nollakorkomaailma ja koronaviruspandemia avasivat rahahanat täysille, ja Ranskan tiukasti puolustama EU:n elpymispaketti ajettiin kaikkialla unionimaissa läpi. Velan pelkokin katosi, ja ranskalainen rennompi suhtautuminen talouskuriin pääsi vallalle. Ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun vaatimat investoinnit varmistavat, että Eurooppa ei palaa enää entisiin velka- ja vajerajoihin – mikä sopii Ranskalle.

Kiinan ja Venäjän aggressiivisuus istuu Macronin piirustuksiin. Saksan ja Ranskan toivoma, eurooppalaisia yrityksiä suojeleva protektionistinen suunta vahvistuu EU:n teollisuus- ja kilpailupolitiikassa. Kiinakin tukee ja suojelee kiinalaisia yrityksiä niiden maailmanvalloituksessa. EU:n kurssinmuutosta helpottaa se, että vapaakaupan tinkimätön puolustaja Britannia jätti unionin.

Venäjän aggressiivisuus ajaa siihen, että EU:n puolustusyhteistyötä on voimistettava, mikä on ollut aina unionin asemahdin, Ranskan, toive. Eurooppa ei voi enää luottaa siihen, että Yhdysvallat rientää Euroopan avuksi. Euroopan strategiselle autonomialle on tarvetta, ja sen johdossa on tilaa.

Ranska ottaa vuodenvaihteessa EU:n puheenjohtajuuden. Johtokauden tavoitteiden lista on pitkä, mutta pääosin jo vuonna 2017 laaditun mukainen. Macron luetteli tavoitteita Élysée-palatsissa pitämässään puheessa: Rajat on saatava vahvoiksi ja puolustusyhteistyö kuntoon. EU-maiden on ruvettava suojelemaan strategisesti tärkeitä teollisuudenalojaan, ja unionin budjettisääntöjä on korjailtava niin, että isot investoinnit eivät vaarannu, hän sanoi.

Ranskan tavoitteita voi pitää epärealistisina – kuten suomalaiset pitivät niitä vuonna 2017. Mutta kannattaa katsoa hieman taaksepäin. Koronavirusvuosina Euroopan unioni on kääntynyt kohti Ranskan toivomaa suuntaa. Macronin syksyllä 2017 laatima lista EU:n kehittämistarpeista on osin toteutunut tai toteutumassa. Lisäksi maailma muuttuu kaiken aikaa niin, että unionin yhteistyötä määrittävä ajatusmaailma kääntyy hiljakseen Macronin haluamaan suuntaan. Tämä voi mahdollistaa toistaiseksi toteutumattomienkin toiveiden edistymisen.

Suomalaisten ymmärtämystä Ranskan tyylistä ja sen tehosta voisi kartuttaa myös ottamalla huomioon sen, että jos ei mene edeltä ja visioi, silloin reagoi jälkikäteen muiden aloitteisiin ja keskustelee muiden ehdoilla muiden ideoista.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.