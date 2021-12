Turkin itsevaltias Recep Tayyip Erdoğan taistelee bensiinillä tulta vastaan.

Turkin talous on katastrofin partaalla. Tähän tilanteeseen ei ole jouduttu vahingossa tai olosuhteiden pakottamana, vaan itse kovasti pinnistäen.

Dollariin ja euroon verrattuna Turkin liira on menettänyt tänä vuonna noin puolet arvostaan. Inflaatio on yli 20 prosenttia. Keskuspankki on tyhjentänyt valuuttavarastoaan hyödyttömillä tukiostoillaan. Kansan ostovoima on romahtanut, ja tyytymättömyys kasvaa.

Turkki on ajautunut ongelmiin outojen talous- ja rahapoliittisten linjausten seurauksena. Turkin itsevaltainen johtaja Recep Tayyip Erdoğan tulkitsee, että maan talous saadaan kasvuun pitämällä korot alhaalla, tapahtui mitä tapahtui. Erdoğanin erikoisissa visioissa inflaatiota padotaan korkojen alentamisella. Eikä valuutan arvon heikentyminen ole ongelma, koska se muka työntää Turkin viennin ja ulkomaisten investointien virran kasvuun.

Tätä teoriaa epäilleet päättäjät on puhdistettu pois viroistaan. Ohjauskorkoa alennettiin viimeksi viime viikon torstaina. Liiran arvo putosi, kuten odottaa sopikin.

Turkilla ei ole niin laajaa ja iskukykyistä vientiä, että se riuhtaisisi maan talouden ulos ongelmista. Turkin viennille on lisäksi tyypillistä, että vientituotteisiin tarvitaan muilla valuutoilla ostettavia välituotteita. Ne taas kallistuvat liiran heiketessä. Eikä kuilua kohti kiihdyttävä autoritaarinen, vaikeasti ennakoitava ja yhden ihmisen etuja ajamaan valjastettu maa houkuttele ulkomaisia investointeja.

Erdoğan nousi mahtiasemaansa Turkin talouden nousun siivittämänä. Turkin talouden luisu voi häneltä tämän aseman riisua.

Lähestyvien presidentinvaalien alla odotettavissa ei kuitenkaan ole, että Erdoğan antautuisi ja muuttaisi kurssia kansan edun nimissä. Odotettavissa on entistä kovempaa ja alistavampaa politiikkaa kotimaassa ja lisää aggressiivista pullistelua ulkomaille.

