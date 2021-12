Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan verkkotunnuskaupoista syntyi kohu, sillä salaisen kaupan ostajana on pidetty digijätti Facebookia. Isoin ongelma on, ettei kaupasta tiedetä juuri mitään.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) päälle on langennut ikävä varjo.

Se syntyi, kun Harakan puolisonsa kanssa omistama yritys myi hallussaan olleen meta.fi-verkkotunnuksen kansainväliselle lakitoimistolle. Kauppaan liittyy tiukka salassapitovelvoite, joten Harakka ei voi paljastaa kauppahintaa. Arviot ovat liikkuneet noin sadassatuhannessa eurossa.

Harakan mukaan lakitoimisto ei kertonut toimeksiantajaansa. Verkkotunnus on nyt lakitoimisto Hogan Lovellsilla, joka tunnetaan teknologiajätti Facebookin kansainvälisten juridisten operaatioiden neuvonantajana ja toteuttajana. Facebook puolestaan ilmoitti lokakuussa vaihtavansa nimensä Metaksi, mistä yhtiö oli antanut vihjeitä jo jonkin aikaa. Kauppa meta.fi-tunnuksesta tehtiin ennen Facebookin ilmoitusta, mutta Harakan mukaan nimenvaihdos ei tullut hänelle täysin yllätyksenä.

Asian noustua julkisuuteen (HS 14.12.) Harakka ilmoitti, että kaupasta ei synny hänelle sidonnaisuuksia. Hän kertoi tarkistaneensa oikeuskanslerilta, ettei kaupassa ole valtioneuvoston jäsenyyteen liittyviä erityisiä kysymyksiä ja ongelmia. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on kertonut keskustelleensa asiasta lyhyesti Harakan kanssa ja ymmärtäneensä, että kyse oli Facebookista. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa enempää, koska odottaa kanteluita.

Harakalla on bisnesvaistoa, mikä on lähtökohtaisesti hyvä asia. Markkinataloudessa on tärkeää, että ministereissäkin on liiketoimilla vaurastuneita.

Verkkotunnuksen myynnissä on silti ongelmia. Ministerin kohdalla jo pelkkä kauppojen salaisuus on ongelma, vaikka asioiden salaaminen onkin liike-elämässä tavanomaista. EU:n sääntelyhankkeet digijättien suitsimiseksi kuuluvat Suomessa työministeri Tuula Haataiselle (sd), mutta viestintäministerin tekemä salaisuuksia sisältävä kauppa digijätin kanssa näyttää silti rumalta.

Varjo tulee salauksesta, ei myynnistä. Siinä Harakka teki arviointivirheen, vaikka lakia ei rikottu.

