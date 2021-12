Euroopan unioni ajoi pitkään yhteisöveron sääntöjen uudistamista, mutta Yhdysvallat jarrutti hanketta. Asiassa alkoi tapahtua vasta, kun demokraatit pääsivät valtaan Yhdysvalloissa.

Google, nykyisin Alphabet, on nauttinut Irlannin yhteisöveroeduista. Syksyllä Irlanti päätti tulla kuitenkin mukaan OECD:n linjaukseen, jolla haitallista valtioiden välistä verokilpailua karsittaisiin. Kuvassa Googlen pääkonttori Dublinissa vuonna 2013.

Kun pitkäaikaisia projekteja listataan, ydinvoimalahanke Olkiluoto 3 nousee melko korkealle. Niin nousee myös monikymmenvuotinen pyrkimys yhtenäistää yhteisöverotuksen sääntöjä. Nyt sillekin käy kuten Olkiluoto 3:lle – projekti lähestyy maalia.

Teollisuusmaiden järjestö OECD pääsi syksyllä sopuun siitä, että isojen monikansallisten yhtiöiden efektiivinen yhteisöverokanta – verokanta vähennysten ja huojennusten jälkeen – on vähintään 15 prosenttia. Tavoite on, että haitallista valtioiden välistä verokilpailua karsittaisiin. Jopa EU-maat ovat kilpailleet keskenään yrityksistä tarjoamalla niille alhaisia verokantoja. Irlanti on ollut yksi tällainen maa.

OECD:n mallissa pyritään siihen, että tämä houkutin katoaisi. Jos monikansallisen ison yrityksen tytäryhtiön efektiivinen verokanta olisi alle 15 prosenttia, konsernin emoyhtiön kotivaltio voisi lätkäistä lisäveron. Tällä verolla tytäryhtiön alemmasta kannasta koituva veroetu voitaisiin siis poistaa ainakin 15 prosenttiin saakka.

Uusi linjaus koskisi yrityksiä, joiden liikevaihto olisi 750 miljoonaa euroa. Suomalaisten yritysten ja Suomen verotulojen kannalta ratkaisun vaikutus olisi todennäköisesti aika vähäinen.

Pitkässä projektissa viime vuosina työnjako on ollut se, että EU kiirehtii uudistusta ja Yhdysvallat jarruttaa sitä. EU ilmoitti jo kauan sitten, että se etenee asiassa vaikka yksin ja aloitti uudistuksen valmistelun. Yhdysvaltojen asenne muuttui, kun presidentti vaihtui. Valtaan nousseille demokraateille monikansallisten yritysten verovälttely on ollut iso poliittinen teema.

EU:n heikkouksista on tehty viime vuosina iso numero. Unionin vahvuudet ovat vaikeammin huomattavissa. Esimerkiksi tässä verolinjauksessa näkyy, miten EU patistaa maailmaan hyviä standardeja, yhteisiä sääntöjä. Unionimaat siirtävät direktiivien ohjaamana uudet säädökset lainsäädäntöönsä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.