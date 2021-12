Liittojohtaja Juri Aaltonen esitti idean palkansaajien ostovoiman turvaamiseksi.

Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu laukkaa Yhdysvalloissa, mutta pienemmässä määrin myös euroalueella. Kun Yhdysvalloissa kuluttajahinnat ovat nousseet vuodessa seitsemän prosenttia, euroalueella on jääty rahtusen alle viiden prosentin.

Sekin on kuitenkin yli kaksi kertaa sen, mikä on Euroopan keskuspankin (EKP) tavoite, eli kaksi prosenttia. Suomen taloushistoriassa on toki nähty nopeammankin inflaation aikoja silloin, kun markka oli valuuttana (HS 22.12.).

Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen on esittänyt, että palkkojen ostovoiman turvaamiseksi työehtosopimuksiin pitäisi saada sopimuskorotusten lisäksi indeksiehto: jos hinnat nousevat yli tavoitteen, yli menevä osa pitäisi kompensoida palkansaajille (Demokraatti 11.12.). Temppu oli käytössä tupo-ratkaisuissa.

Idea voisi tuoda takaisin takavuosien vitsauksen: hinta- ja palkkakierteen. Eikä devalvaatio ole euroalueella mahdollinen.

