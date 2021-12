Suomen kallioperä ei sovellu hiilidioksidin varastointiin, mutta hiilidioksidin voi myös ottaa hyötykäyttöön.

Hiilidioksidin talteenottoa on jo pitkään kaavailtu yhdeksi keinoksi vähentää ilmastoa lämmittäviä päästöjä, mutta toistaiseksi talteen otetaan vasta promille hiilidioksidipäästöistä.

Nyt päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet sille tasolle, että hiilidioksidin talteenotto ja varastointi alkaa käydä kannattavaksi. Näin on laskettu Rotterdamin satamassa, jonka suuret öljynjalostamot ja muut teollisuuslaitokset tuottavat hiilidioksidipäästöjä yhteensä jopa puolet siitä mitä koko Suomi vuodessa (HS 27.12.).

Yhden hiilidioksiditonnin päästäminen ilmaan maksaa jo 90 euroa. Rotterdamin sataman valmistelemassa Porthos-hankkeessa hiilidioksiditonnin talteenotto ja varastointi Pohjanmeren alle maksaisi noin 80 euroa. Hankkeen rahoitus on varmistettu, ja lopullinen päätös investoinnista on tarkoitus tehdä ensi vuoden alussa. Käytännössä varastointi voisi alkaa vuonna 2024. Hollannin edusta on täynnä ehtyneitä tai ehtyviä kaasulähteitä, ja niihin voivat mahtua maan hiilidioksidipäästöt kymmenen vuoden ajalta.

Mahdollisuus hiilidioksidin talteenottoon ja niin sanotun vihreän vedyn käyttöön on houkutellut myös Nestettä perustamaan uuden jalostamon Rotterdamiin.

Suomen kallioperä ei sovellu hiilidioksidin varastointiin, mutta hiilidioksidi voitaisiin myös ottaa hyötykäyttöön. Shellin Rotterdamin-jalostamon päästämää hiilidioksidia käytetään nykyisin juomateollisuudessa ja lähialueen kasvihuoneissa kasvun vauhdittajana. Suomessakin kehitellään hiilidioksidin käyttöä esimerkiksi betonin kovettamisessa, sellu- ja paperitehtaissa sekä kemianteollisuudessa muovien ja polttoaineiden valmistuksessa.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa fossiilisista polttoaineista luopuminen on ensisijainen ja kaikkein vaikuttavin keino. Kun kaikista hiilidioksidipäästöistä ei voida päästä kokonaan, niiden talteenottoa ja hyödyntämistä on tärkeää kehittää.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.