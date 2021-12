Huumehaittojen kasvu on jo otettava vakavasti.

Huumausaineiden käyttö ja siihen kytkeytyvät ongelmat, kuten rikollisuus, ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksen mukaan vuonna 2018 yleisin huumausaine oli kannabis, mutta amfetamiinin ja opioidien ongelmakäyttäjiä oli Suomessa jo vuonna 2017 arviolta 30 000–45 000.

Huumekuolemat ovat myös lisääntyneet vuosi vuodelta. Vuonna 2019 huumeisiin kuoli THL:n tilaston mukaan Suomessa 189 ihmistä, kun vuonna 2016 kuolleita oli 133.

Narkomaanit ovat yhteiskunnan todellisia huono-osaisia, joiden auttamiseksi yhteiskunnan olisi syytä tehdä enemmän. Monessa maassa huumeiden käytön rangaistavuutta on lievennetty, jotta itse ongelmaan kyettäisiin puuttumaan paremmin. Suomessa yleinen ilmapiiri ei ole tähän valmis.

Ongelmalta ei voi kuitenkaan enää sulkea silmiä. Huumekauppa on selvästi kansainvälisten toimijoiden käsissä, joten yhteistyö eri maiden viranomaisten välillä on tärkeää. Maailman terveysjärjestö WHO on kuitenkin todennut, että kiellot ja rangaistukset eivät yksin riitä.

Huumeneulojen jakelupisteet ovat onnistuneet hillitsemään hi-viruksen leviämistä, vaikka aikoinaan niiden avaamista vastustivat lähes kaikki terveysviranomaisia lukuun ottamatta. Tutkimusten mukaan neulojen jakelupisteet eivät ole lisänneet huumeiden käyttöä.

Helsinki on jo pari vuotta sitten pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä erillislakia, joka sallisi huumeiden käyttöhuoneiden kokeilun kaupungissa. Sen avulla huumeiden käyttöä voitaisiin viedä pois kaduilta, julkisista wc-tiloista, rappukäytävistä ja pihoilta. Huumeneuloja löytyy aivan liikaa esimerkiksi leikkipuistoista.

Euroopassa käyttöhuoneita on jo yhdeksässä maassa. Ne estävät ennen kaikkea huumekuolemia maissa, joissa heroiinia käytetään enemmän kuin Suomessa. Suomessa käyttöhuoneet voisivat parantaa yleisten tilojen turvallisuutta ja mahdollisuuksia kontrolloida huumeiden käyttöä.

