Satamat pysyivät tiistaina kiinni AKT:n järjestämän tukilakon vuoksi.

Työmarkkinoilla joulurauha päättyi heti tapaninpäivän jälkeen. Ilmassa on yhtä aikaa useampikin työriita.

Tiistaina vienti Suomen satamista seisahtui päiväksi, kun Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ilmoitti ahtaajien menevän tukilakkoon.

AKT ei ole edes kiistan osapuoli, vaan kiista on keskisuuren sahan Keitele Groupin ja osaa työntekijöistä edustavan Teollisuusliiton välinen.

AKT:n järeät toimet saivat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, Metsäteollisuuden ja Suomen Yrittäjät pillastumaan. EK pääsi esittämään vanhan vaatimuksensa työrauhasäännösten kiristämisestä. Järjestön laskelmien mukaan Suomen satamien kautta kulkee joka päivä – paitsi siis nyt tiistaina – tavaraa 350 miljoonan euron edestä.

Sivullisesta voi tuntua, että AKT ampuu tykillä hyttystä. Liitto on takavuosilta tunnettu järjestönä, joka mieluummin ensin jättää lakkouhkauksen ja vasta sen jälkeen alkaa neuvotella – jos alkaa.

Työnantajien vaatimus työrauhajärjestelmän uudistamisesta on kuitenkin tuuleen huutamista ainakin niin kauan kuin pääministerinä on demari.

AKT edustaa taistelevan ammattiyhdistysliikkeen viimeisiä rippeitä. Sille pyhiä arvoja ovat edelleen oikeus työtaisteluihin ja ammattiliittojen välinen solidaarisuus, josta ahtaajien tukilakko on osoitus.

On myös arveltu, että AKT ryhtyi järeisiin toimiin, koska liiton tuore puheenjohtaja Ismo Kokko haluaa näyttää jäsenilleen ja työnantajapuolelle, mistä hänet on tehty. Kokko on ehtinyt olla AKT:n puheenjohtajana vasta kolme viikkoa.

Tiistaisen satamalakon virallinen syy oli AKT:n mukaan se, että liiton Keitele Groupiin kohdistama saarto yritettiin murtaa joulun alla.

Kiistan ydin on pieni mutta periaatteellinen. Keitele ei suostu tunnustamaan Teollisuusliittoa neuvottelukumppaniksi. Yhtiöllä on viitisensataa työntekijää.

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt AKT:n lopettamaan saarron sakon uhalla. Sillä ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta AKT:n toimiin.

Muut liitot pyytävät herkästi AKT:n tukea työtaisteluilleen, koska tukilakon vipuvaikutus on merkittävä, kuten tiistaina nähtiin. Yhden ammattiryhmän työnseisauksella saadaan Suomen vienti pysähtymään.

Muualla työmarkkinoilla ei ole sen rauhallisempaa, vaikka tilanteet eivät ole vielä eskaloituneet sillä tavalla kuin satamissa.

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat keskeyttivät maanantai-iltana neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta. Näkemykset palkankorotusten tasosta, niiden jakamisesta ja jopa sopimuskauden pituudesta olivat yhä liian kaukana toisistaan. Teollisuusliitto syyttää työnantajia siitä, että niiden esitys vain pienentäisi palkansaajien ostovoimaa. Teollisuusliitto vaatii korotuksia, joissa huomioitaisiin inflaatio ja tuottavuuden kasvu.

Muut liitot kummallakin puolella neuvottelupöytiä seuraavat tarkkaan Teollisuusliiton ja teknologiateollisuuden työnantajayhdistyksen neuvottelujen etenemistä.

Teknologiateollisuuden työntekijäsopimus näyttää kaikille muille aloille osviittaa siitä, mihin palkankorotukset haarukoituvat.

Metsäteollisuudessa Paperiliitolla on sopimukset sekä Stora Enson että Metsä Groupin kanssa. UPM:ssä lakko on alkamassa vuodenvaihteen jälkeen. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala yritti löytää sovintoa joulun alla, mutta luovutti suosiolla. Uusia neuvottelutapaamisia ei ole sovittu. UPM:n sellutehtaiden alasajo on jo alkanut.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.