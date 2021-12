Aluevaalien äänestysprosentti saattaa jäädä alle 40:n. Se olisi nöyryyttävä takaisku niin sote-uudistukselle kuin kansanvallallekin.

Runsaan kolmen viikon kuluttua järjestetään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit. Niissä valitaan valtuutetut päättämään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä sote-uudistuksella muodostetuilla 21 hyvinvointialueella. Kyse on tärkeistä asioista ja tärkeistä vaaleista.

Näyttää kuitenkin siltä, että aluevaaleista on tulossa fiasko.

Aluevaalien äänestysaktiivisuus uhkaa jäädä hyvin alhaiseksi, mahdollisesti jopa alle 40 prosentin. Se olisi kansalaisilta melkoinen epäluottamuslause väellä ja vaivalla valmistellulle sote-uudistukselle.

Surkeaan äänestysintoon viittaa esimerkiksi Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) kyselytutkimus, jonka mukaan vain kaksi viidesosaa äänestysikäisistä ilmoittaa äänestävänsä varmasti aluevaaleissa.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan joulukuisessa arvo- ja asennetutkimuksessa vieläkin harvempi eli vain 35 prosenttia vastaajista sanoi olevansa hyvin kiinnostunut äänestämään aluevaaleissa. Lukema on puolet siitä, mitä presidentin- ja eduskuntavaaleissa ja myös selvästi pienempi kuin kuntavaaleissa.

Jo kesäkuun kuntavaaleissa äänestysprosentti jäi historiallisen matalaksi, 55,1 prosenttiin. Aluevaaleissa siitäkään luvusta lienee turha haaveilla.

Vaalien epäonnistumisella olisi vakavat seuraukset. Evan tutkimuspäällikön Ilkka Haaviston mukaan ”aluevaalien lässähtäminen pannukakuksi kyseenalaistaisi niiden demokraattisen legitimiteetin”.

Syitä vähäiseen kiinnostukseen on monia. Tärkein niistä lienee, etteivät ihmiset ymmärrä, mistä vaaleissa äänestetään. Evan tutkimuksessa vain kolme prosenttia sanoi tuntevansa erittäin hyvin hyvinvointialueisiin liittyviä asioita ja niistä käytävää keskustelua. Vain 23 prosenttia tunsi niitä melko hyvin. Peräti 69 prosentille hyvinvointialueiden asiat olivat enemmän tai vähemmän vieraita.

Asioita ymmärtävillekin vaalit voivat tuntua yhdentekeviltä, sillä sote-uudistus jäi kovin keskentekoiseksi. Hyvinvointialueet eivät saaneet verotusoikeutta, eivätkä ne siten ole aidosti itsenäisiä. Uhkana on, että ihmisiä yritetään yllyttää äänestämään lähinnä oman kunnan terveyskeskuksen puolesta. Jos se on suuren sote-uudistuksen lopputulos, niin surullista on.

Äänestysaktiivisuutta heikentää sekin, ettei Helsinki ole vaaleissa mukana, mikä vähentää vaalien valtakunnallista näkyvyyttä. Tammikuu on myös kehno aika vaalien järjestämiselle, kun talvisää haittaa kampanjointia. Edes ulkomainokset eivät pimeässä näy. Jos tavoitteena olisi ollut mahdollisimman matala äänestysprosentti, monta asiaa olisi tehty oikein.

Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä tulee koronavirusepidemia, joka tekee normaalista ihmisten tapaamisesta melkein mahdotonta ja vaikuttaa arvaamattomilla tavoilla siihen, ketkä lähtevät äänestyspaikoille ja ketkä jäävät kotiin. Jos päätöksenteossa olisi noudatettu samaa laskutapaa kuin viime keväänä, aluevaalit olisi pitänyt siirtää, mutta nyt päätöksenteon pohjana oli jokin muu ajattelu – toivottavasti ei sentään aluevaalien vähättely.

Aluevaalit ovat jo viidennet valtakunnalliset vaalit presidentinvaalien, eduskuntavaalien, kuntavaalien ja europarlamenttivaalien ohella. Vaalit ovat kansanvallan ydin, joten olisi tärkeää, että niihin osallistuisi mahdollisimman suuri osa kansasta. Vähäinen äänestäminen on huono asia paitsi hyvinvointialueiden myös koko demokratian kannalta.

Tämän kirjoituksen analyysi voi olla pessimistinen, mutta hyvä puoli asiassa on se, että pelkojen hälventämiseen kaikki äänioikeutetut voivat vaikuttaa menemällä äänestämään 23. tammikuuta – jos ei oman hyvinvointialueen, niin edes demokratian puolesta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.