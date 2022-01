Teollisuusliiton lakkovaroitus teknologiateollisuuden työnantajille on talven ensimmäinen suuri työriita.

Vuoden vaihtuessa ilmapiiri työehtoneuvotteluissa kiristyi entisestään. Teollisuusliitto jätti uudenvuoden alla lakkovaroituksen teknologiateollisuuteen. Lakko alkaisi kahden viikon kuluttua. Se koskisi noin 40 000:ta työntekijää. Kiistaa on palkankorotusten suuruudesta ja jakamisesta. Jos lakko alkaisi, se olisi meneillään olevan kierroksen ensimmäinen suuri työtaistelu, mutta tuskin viimeinen.

Näinä aikoina työehtoneuvotteluissa tapahtuu monella rintamalla. Paperiliiton lakko UPM:ssä alkoi uudenvuodenpäivänä. UPM haluaa aloilleen liiketoimintakohtaiset sopimukset, kun Stora Enso ja Metsä Group ovat tehneet yhtiökohtaiset sopimukset.

Sahatavarayhtiö Keitele Group on esiintynyt otsikoissa uudenvuoden kahta puolen. Teollisuusliitto on jättänyt lakkovaroituksen yhtiölle, samoin pariin pienehköön sahayritykseen. Teollisuusliitto ajaa mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden etua perintönä Puuliitolta, joka on sulautettu Teollisuusliittoon.

Keitele Groupissa kyse on työehtojen sopimisen muutoksesta. Metsäteollisuudessa on tähän asti ollut voimassa yleissitovat työehtosopimukset. Työnantajajärjestö Metsäteollisuus ry on kuitenkin lopettanut alakohtaiset työehtosopimukset ja haluaa tilalle yrityskohtaiset sopimukset. Vanha työehtosopimus päättyi vuodenvaihteessa. Teollisuusliiton mukaan Keitele Group ei suostu neuvotteluihin liiton kanssa.

Oma lukunsa on auto- ja kuljetusalan liiton AKT:n viime tiistaina järjestämä lakko tavarasatamissa. Koska lakko oli tarkoitettu tukemaan Teollisuusliiton neuvottelutavoitetta, se oli ilmeisesti laillinen. AKT on tosin todennäköisesti varautunut siihenkin, että liitto tuomitaan asiassa vahingonkorvauksiin.

Joulukuussa Helsingin käräjäoikeus määräsi AKT:n lopettamaan Keitele Groupin saarron peräti miljoonan euron uhkasakon nojalla. Uudenvuoden aattona käräjäoikeus kuitenkin kumosi aiemman päätöksensä lisäselvityksiä saatuaan.

Työmarkkinakierros on alkanut poikkeuksellisen takkuisesti, eikä helpompia neuvotteluja ole luvassa jatkossakaan.

