Talviolympialaisten isäntämaassa tähtiurheilijatkin katoavat. Jalkapallon MM-kisojen kulissit on rakennettu orjatyövoimalla.

Penkkiurheilijoilla on periaatteessa edessä kissanpäivät: helmikuussa talviolympialaiset ja loppuvuodesta jalkapallon MM-kisat. Sohvalla on kuitenkin vaikea kehrätä, jos tietää, millaiset maat kisoja isännöivät. Vuoden suurtapahtumat on myönnetty ihmisoikeuksia polkeviin maihin yhtä piittaamattomasti kuin usein ennenkin.

Olympialaiset käydään Kiinassa – maassa, joka on ajanut uiguurivähemmistönsä keskitysleireihin. Kiina myös pidättää ja tuomitsee hallitusta arvostelevia aktivisteja rangaistuksiin hämärien syytteiden nojalla. Viime syksynä nähtiin, että urheilijakin voi olympialaisten isäntämaassa kadota, jos hän asettuu poikkiteloin maan johtajien kanssa.

Tennistähti Peng Shuai syytti kiinalaisessa Twitterin kaltaisessa Weibo-palvelussa maan entistä varapresidenttiä Zhang Gaolia seksuaalisesta ahdistelusta. Postaus poistettiin kahdessakymmenessä minuutissa, ja verkosta pyyhittiin pois myös kaikki postaukseen viittaava keskustelu. Sitten katosi Peng itse useaksi viikoksi.

Sittemmin Pengistä on väläytelty kuvaa Kiinan tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Joulun alla Peng esiintyi singaporelaisen Lianhe Zaobao -lehden haastattelussa, jossa hän kiisti syyttäneensä entistä varapresidenttiä mistään ja vakuutti, ettei häntä valvota.

Esiintymiset eivät eivät ole kumonneet epäilyä, että Peng on joutunut pakkotoimien kohteeksi. Tenniksen naisten maailmankiertue WTA on vetänyt vastalauseena kaikki tapahtumansa pois Kiinasta.

Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach sen sijaan puhui Pengin kanssa järjestetyn videopuhelun, jonka Kiinan valtion media on esittänyt todisteena siitä, että Pengillä on kaikki hyvin. Olympiakomitea sanoi yrittävänsä auttaa Pengiä ”hiljaisella diplomatialla”, mutta tuloksena on pikemminkin ollut propagandavaltti urheilijan hiljentäjille. Pengin mahdollisesti kärsimästä seksuaalisesta väkivallasta KOK ei ole maininnut sanallakaan.

Entä sitten jalkapallon MM-kisojen näyttämöksi valittu Qatar? Sen hulppeat stadionit on pystytetty siirtotyövoimalla, jonka olot ovat maassa karmeat. Kisoja varten on kymmenen viime vuoden aikana rakennettu myös lentokenttä, teitä, hotelleita ja uusi kaupunki, jossa loppuottelu käydään.

The Guardian -lehden selvityksen mukaan rakennusaikana Qatarissa on kuollut yli 6 500 vierastyöläistä Intiasta, Pakistanista, Nepalista, Bangladeshista ja Sri Lankasta. Kuolinsyinä on putoamisista johtuvia vammoja ja hirttymisiä, äkillisiä sydänkohtauksia ja hengityksen lamaantumisia. Jälkimmäiset on todennäköisesti aiheuttanut työskentely äärimmäisessä kuumuudessa.

Luvut perustuvat työntekijöiden kotimaiden tilastoihin. Kuolleiden todellinen määrä on luultavasti vielä suurempi, sillä lukuja ei ole Filippiineiltä ja Keniasta, joista tulee paljon työntekijöitä Qatariin.

Urheilijoiden keskuudesta on viime aikoina alkanut nousta ääniä vaatimaan ihmisoikeuksien huomioimista urheilussa. Valitettavasti urheilijoiden näkemyksillä ei perinteisesti ole urheilujärjestöissä väliä.

Muutosta tapahtuu vain ulkoisen pakon edessä niin kauan kuin KOK ja suuret kansainväliset lajiliitot ovat korruptoituneita, epädemokraattisesti itseään täydentäviä kerhoja, joiden johtopaikat lunastetaan rahalla ja keskinäisillä riippuvuuksilla.

Jos urheilijat toden teolla ryhdistäytyisivät, he voisivat tehdä lopun tyrannien takapuolen nuolennasta boikotoimalla tällaisia kisoja. Se vaatisi tuntuvaa uhrausta: himoittujen olympialaisten tai muiden arvokisojen väliin jättämistä. Tämä uhraus saattaa jossain vaiheessa muuttua väistämättömäksi. Ellei huippu-urheilu halua tulla toimeen ilman diktatuurien rahoja ja kulisseja, se ei ansaitse olla olemassa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.