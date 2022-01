Lahti on onnistunut kehumaan itseään niin paljon, että CNN nosti sen tämän vuoden matkakohdelistaukseensa. Siitä on syytä iloita.

Lahti sai viikonloppuna ansaitsemaansa huomiota, kun yhdysvaltalainen uutiskanava CNN nosti sen suositeltavien matkakohteiden listalleen.

Tämän vuoden listalla on yhteensä 22 paikkaa, Lahden lisäksi muun muassa Napoli, Palau, Oslo, Yellowstonen kansallispuisto ja Jordania.

Tällaisiin listauksiin on toki hyvä suhtautua lempeällä huumorilla ja säilyttää käsitys niiden vaikutuksesta ja merkityksestä. Aikuisen kansakunnan ei tarvitse riehaantua aina, kun kansainvälinen media mainitsee Suomen. Silti voi myös ilahtua.

Lahti nimittäin mainittiin etupäässä siksi, että kaupunki on pyrkinyt olemaan eturintamassa erilaisissa ympäristöasioissa ja ilmastotyössä. Työ on tärkeää, mutta huomiota ei tulisi ilman tehokasta markkinointia ja riittävää itsekehua. Ne eivät ole perinteisesti suomalaisia vahvuuksia, joten niissä onnistumista on aina syytä riemuita.

Siitäkin voi iloita, että kerrankin kehuttu kohde on niin lähellä, että päiväretkikin onnistuu.

