Maakaasun sisältävä EU-komission taksonomiaesitys ohjaa uutta rahaa menneisyyden energiaratkaisuihin.

Ilmasto- ja energiapolitiikan isoimpia kysymyksiä on kivuliasta nivoa yhteen. Kivihiilestä ja ruskohiilestä halutaan mahdollisimman nopeasti eroon, mutta uusiutuvaa energiaa ei vielä riitä täyttämään hiilen tuomaan aukkoa. Eurooppalaiset ummistavat nyt joksikin aikaa silmänsä siltä, että maakaasu on fossiilinen polttoaine ja massiivinen hiilidioksidipäästöjen lähde.

Euroopan unionin komissio ehdottaa maakaasun ottamista mukaan tietyin reunaehdoin ja siirtymävaiheen energiamuodoksi EU:n sijoituskohteiden ympäristöluokitteluun eli taksonomiaan. Taksonomia ohjaa sijoituksia tukemaan ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä hankkeita. Maakaasun lisäksi mukana taksonomiaesityksessä on ydinvoima. Myös ydinvoima jakaa EU-maiden näkemykset siitä, kuuluuko se tulevaisuuden energiamuotoihin. Ongelmana ovat ydinjätteen käsittely, uraanin louhinnan ympäristö- ja terveysongelmat, ydinturvallisuus sekä ydinenergian suhde ydinaseteknologiaan.

EU:ssa noin puolet jäsenvaltioista käyttää ydinenergiaa. Suomi on Ranskan tavoin vahva ydinvoimamaa, mutta esimerkiksi Saksa sulkee tänä vuonna viimeiset reaktorinsa. Saksa on yhä vahvasti riippuvainen maakaasusta, ja sen jatkoaika on Saksalle tärkeää mutta tuskaista. Saksan uusi hallitus ja varsinkin hallituspuolue vihreät on tosipaikan edessä linjatessaan kantaa komission esitykseen kaasusta ja siitä, edistääkö ydinvoima ilmastoneutraaliutta.

Olkiluoto 3 -ydinvoimala käynnistettiin joulun alla, ja Suomen nykyisille ydinvoimainvestoinneille komission ehdotus on tärkeä. Maakaasun luokittelu vihreän siirtymän energiamuodoksi on kuitenkin tieteen pilkkaamista. Luokittelu ohjaa uutta rahaa menneisyyden ratkaisuihin, kun maakaasu kilpailee investoinneista uusiutuvan energian kanssa.

Ranska ja Suomi saivat taksonomiaan ydinvoiman ja Saksa maakaasun. Kyse ei ole kompromissista vaan ilmastopolitiikan antautumisesta muulle politiikalle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.