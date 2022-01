Työnantajat ja työntekijöitä edustava Teollisuusliitto ovat asiasta jyrkästi eri mieltä.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen mielestä alalle on syntynyt päänavaus.

Teknologiateollisuuden ylemmille toimihenkilöille syntyi sunnuntai-iltana työehtosopimus, jonka merkityksestä Teknologiateollisuuden työnantajat ja alan työntekijöitä edustava Teollisuusliitto ovat jyrkästi eri mieltä.

Teknologiateollisuuden työnantajien mielestä päänavaus syntyi, Teollisuusliiton mielestä ei. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto twiittasi sunnuntaina, että Teollisuusliitto ei sido käsiään muiden päätöksiin.

Suurena vientialana teknologiateollisuus toimii usein palkkakierroksen niin sanottuna päänavaajana, jonka sopimuksista muut alat saavat mittatikun omiin neuvotteluihinsa. Nyt marssijärjestys meni kuitenkin sekaisin, kun toimihenkilöt tekivät sopimuksen ennen työntekijöitä.

Nyt Teollisuusliitto menee työnantajien edustajien kanssa valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan luo, samoin toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro.

Ei ole ihme, että Aalto kiisti niin ponnekkaasti tulkinnan päänavaajasta. Ylempien toimihenkilöiden sopimuksessa tämän vuoden palkankorotukset ovat keskimäärin 1,8 prosenttia, mikä ei välttämättä yllä edes inflaation tasolle. Aalto on moneen kertaan sanonut, että Teollisuusliitto hakee korotuksia, jotka kattavat sekä inflaation että tuottavuuden kasvun.

Vertailukohtaa liitto on hakenut kilpailijamaista. Esimerkiksi Saksassa metalliteollisuuteen on tulossa helmikuussa 2,3 prosentin kertakorvaus. Ruotsissa teollisuuteen on tulossa huhtikuussa 2,4 prosentin korotukset.

Ylempien toimihenkilöiden sopimuksen toisen vuoden palkoista neuvotellaan jo ensi syksynä. Työnantaja halusi niin. Teknologiateollisuuden tilauskirjat pursuavat nyt yli, mutta ensi vuoden näkymät ovat sumun peitossa.

