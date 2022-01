Main ContentPlaceholder

Opettajat avasivat tärkeän keskustelun

Suomessa on erinomaiset opettajat, mutta heidänkin joukossaan on parempia ja huonompia. Opettajien eroilla on suuri vaikutus oppimistuloksiin.

Opettaja ohjaa ekaluokkalaisia Itäkeskuksen peruskoulussa.

Vuodenvaihteessa HS:n mielipidesivulla on käyty keskustelua opettajien merkityksestä lasten oppimiselle. Keskustelun avasi 28.12. matematiikan opettaja Marika Toivola, joka huomautti, että oppilaiden tasoeroista on puhuttu pitkään, mutta syytä olisi keskustella myös opettajien eroista. Toivola on saanut tuekseen muita opettajia, jotka ovat muistuttaneet siitä, miten suuri ero oppilaan kannalta on sillä, sattuuko hän osumaan luokkaan, jota opettaa osaava ja motivoitunut vai työhönsä leipääntynyt opettaja. Opettajat ovat oikeassa. Jokainen muistaa varmasti omilta kouluvuosiltaan, miten asiastaan innostunut opettaja saattoi tehdä tylsästäkin asiasta älyllisen seikkailun. Tai päinvastoin: miten huono opettaja sammutti oppimisen ilon. Osa opettajien eroista perustuu yksilöllisiin ominaisuuksiin, mutta paljon riippuu ympäristöstä – koulusta ja sen hengestä. Kehittyäkseen ja kukoistaakseen opettajat tarvitsevat innostavaa ja kannustavaa henkeä ihan niin kuin oppilaatkin. Se on opettajien avaaman keskustelun tärkeä viesti. Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.